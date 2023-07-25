Ида Галич похвасталась стройной фигурой в купальнике

Ида Галич сейчас отдыхает с семьей в Турции и делится в своем микроблоге снимками из отпуска. Недавно 33-летняя телеведущая показала серию фото в купальнике и похвасталась отличными формами. Галич пошутила, что специально делает фото до завтрака, чтобы выглядеть на них идеально.

«Лайфхак: чтобы фоточки получались без живота, сниматься надо до просекко», — подписала кадры теледива. Позже она показала видео, на котором запечатлела себя уже после завтрака. «Товарищи, не переживайте, я поела. Теперь складочки на месте», — с иронией заявила Галич.

Поклонники телеведущей оценили ее снимки и отметили, что она похудела и выглядит отлично. «Мое восхищение. Ида, вы по-настоящему красивая женщина», «Купальник огонь, как и фигура, как и вся Ида», «Ида, ты отлично поработала над питанием и фигурой. Красотка», «Как же приятно видеть, как люди меняются в лучшую сторону. Ида, ты просто невероятная красотка! Умничка большая», — писали подписчики.