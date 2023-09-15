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15 сентября 2023, новость

Иду Галич сравнили с Моникой Беллуччи и Наталией Орейро

Телеведущая устроила фотосессию на поле среди подсолнухов

Ида Галич поделилась снимками из новой фотосессии, проводившейся в поле среди подсолнухов. На них 33-летняя телеведущая предстала в романтичном образе — в белоснежном платье с корсетом.

«Саратов. Скоро», — заинтриговала подписчиков звезда.

Поклонники, в свою очередь, восхитились телеведущей. Одни отметили, что Галич напомнила им главную героиню из фильма «Гордость и предубеждение», другие сравнили ее с итальянской дивой Моникой Беллуччи и уругвайской звездой Наталией Орейро.

Напомним, Ида Галич — известная российская телеведущая и блогер. Вела такие проекты, как «Орел и решка. Россия» и «Ревизорро». В прошлом году звезда стала одним из членов жюри в шоу «Аватар» на НТВ.

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