Иду Галич сравнили с Моникой Беллуччи и Наталией Орейро

Ида Галич поделилась снимками из новой фотосессии, проводившейся в поле среди подсолнухов. На них 33-летняя телеведущая предстала в романтичном образе — в белоснежном платье с корсетом.

«Саратов. Скоро», — заинтриговала подписчиков звезда.

Поклонники, в свою очередь, восхитились телеведущей. Одни отметили, что Галич напомнила им главную героиню из фильма «Гордость и предубеждение», другие сравнили ее с итальянской дивой Моникой Беллуччи и уругвайской звездой Наталией Орейро.