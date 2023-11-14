Пересильд с дочками и новой прической на премьере фильма

У главной героини фильма, 40-летней Нины (Пересильд), есть все — муж (Кяро), сын и любимая работа. Однако жизнь меняется, когда бывший возлюбленный Руслан (Цыганов) сообщает, что серьезно болен, и просит приехать к нему в Тбилиси.