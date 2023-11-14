Пересильд с дочками и новой прической на премьере фильма

В московском кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ фильма «Нина» режиссера Оксаны Бычковой. Премьера состоялась в рамках фестиваля к 114-летию кинотеатра.
Картину представили исполнившие главные роли Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, а также продюсеры Игорь Мишин и Екатерина Филиппова.
У главной героини фильма, 40-летней Нины (Пересильд), есть все — муж (Кяро), сын и любимая работа. Однако жизнь меняется, когда бывший возлюбленный Руслан (Цыганов) сообщает, что серьезно болен, и просит приехать к нему в Тбилиси.
Гостями премьеры и первыми зрителями стали Алексей Учитель с дочерьми от Юлии Пересильд Анной и Марией, Юлия Снигирь, Клим Шипенко, Денис Шведов, Анна Банщикова, Нино Нинидзе, Григорий Калинин и другие.
В широкий прокат фильм «Нина» выйдет 30 ноября.