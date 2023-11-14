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14 ноября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Пересильд с дочками и новой прической на премьере фильма

В Москве прошла звездная премьера драмы «Нина»
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В московском кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ фильма «Нина» режиссера Оксаны Бычковой. Премьера состоялась в рамках фестиваля к 114-летию кинотеатра.

Картину представили исполнившие главные роли Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, а также продюсеры Игорь Мишин и Екатерина Филиппова. 

У главной героини фильма, 40-летней Нины (Пересильд), есть все — муж (Кяро), сын и любимая работа. Однако жизнь меняется, когда бывший возлюбленный Руслан (Цыганов) сообщает, что серьезно болен, и просит приехать к нему в Тбилиси.

Гостями премьеры и первыми зрителями стали Алексей Учитель с дочерьми от Юлии Пересильд Анной и Марией, Юлия Снигирь, Клим Шипенко, Денис Шведов, Анна Банщикова, Нино Нинидзе, Григорий Калинин и другие.

В широкий прокат фильм «Нина» выйдет 30 ноября.

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