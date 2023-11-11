Кристина Асмус рассказала о трудных съемках после перелома ноги

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус рассказала в своем микроблоге, как ей пришлось сниматься после перелома ноги.

«В больнице я провела три тяжелейших дня. Сразу из палаты поехала на съемочную площадку, а через неделю играла спектакль в воде с танцами (естественно, с разрешения и под надзором врачей). За этот месяц в ноге было и воспаление, и адская боль, и ухудшение отеков», — возмутилась Асмус.

Она отметила, что ей приходилось использовать немало льда и обезболивающих, чтобы справиться с работой. Некоторое время она была вынуждена носить специальный сапожок, ей было трудно передвигаться, но сейчас гипс уже сняли. По словам Асмус, ей по-прежнему некомфортно надевать свою обувь.

«Сейчас я полноценно хожу. Но абсолютно во всю свою обувь мне больно залезать. Ходить долго не могу, но восстановление потихоньку идет... Переломы со смещением – это очень больно», — резюмировала Асмус.