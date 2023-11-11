«Елки» возвращаются, Ефремов загадывает желание об УДО: новости недели

Вышел первый трейлер десятых «Елок»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355446&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что картина будет состоять из четырех новелл, объединенных общей сюжетной линией. По традиции, действие фильма развернется в канун Нового года, а в сюжете будет вновь задействован ход с теорией шести рукопожатий.

В широкий прокат фильм «Елки 10» выйдет 7 декабря.

Брюс Уиллис не узнает Деми Мур, Юрий Соломин попал в больницу

Западные СМИ сообщают, что Брюс Уиллис, у которого врачи диагностировали лобно-височную деменцию, не узнал свою бывшую жену, актрису Деми Мур, недавно навестившую его. По словам инсайдеров, голливудская звезда не знала, что ее бывший муж находится в таком состоянии, и была «убита горем».

Деми Мур и Брюс Уиллис

Младшая дочь пары Таллула дала интервью Дрю Бэрримор и рассказала, как чувствует себя отец. Она сообщила, что, несмотря на болезнь, Уиллис любит ее, и она это ощущает. По ее словам, болезнь отца сплотила их семью.

В начале этой недели Юрия Соломина, народного артиста СССР и художественного руководителя Государственного академического Малого театра, экстренно госпитализировали с инсультом. По сообщениям СМИ, 88-летний актер потерял сознание во время прогулки, а скорую ему вызвали очевидцы.

Юрий Соломин | Источник: Legion-Media.ru

Позже сообщалось, что после перенесенного инсульта у Юрия Мефодьевича возникли проблемы с памятью и речью, однако эту информацию опровергла внучка актера, сообщившая, что актер «всех узнает, все факты воспринимает и помнит».

Голливудские актеры завершили забастовку

Гильдия актеров США объявила об окончании забастовки, которая длилась 118 дней. На официальном сайте SAG-AFTRA сообщается, что они подписали контракт, который позволит актерам построить «устойчивую карьеру».

Также известно, что Гильдия киноактеров США и Альянс продюсеров кино и телевидения смогли приблизиться к урегулированию вопроса с использованием искусственного интеллекта. Полный же список соглашений будет озвучен позже.

Асмус трогательно поздравила Меньшикова, Ефремов отмечает юбилей в колонии

Кристина Асмус поздравила с днем рождения Олега Меньшикова, художественного руководителя театра имени Ермоловой, в котором она служит много лет. 8 ноября актеру и режиссеру исполнилось 63 года. 35-летняя актриса поделилась серией архивных снимков со своим наставником, а также призналась ему в любви.

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А вот Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии под Белгородом, в этом году отмечает юбилей: 10 ноября ему исполнилось 60 лет. Известно, что находящийся в заключении актер загадал желание об условно-досрочном освобождении.

Коллеги, друзья и поклонники решили поздравить артиста, отправив ему рукописные послания, а также заказав для него праздничный торт через ФСИН-магазин.

Пересильд с дочками и другие звезды на премьерах

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В центре сюжета — два мастера боевых искусств, чьи команды поборются за звание лучших на Спартакиаде-1936. Герои одержимы идеей создания национальной борьбы — так рождалось самбо. В широкий прокат фильм «Легенда о самбо» выйдет 16 ноября.

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Действие сериала разворачивается в эпоху перестройки. В центре сюжета — 14-летний Андрей (Леон Кемстач), мальчик из интеллигентной семьи, которого постоянно задирают уличные подростки. Желая защитить себя, Андрей сближается с ровесником Маратом (Рузиль Минекаев), который помогает ему подружиться с «пацанами» и остросюжетным миром улиц.