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Елки 10 (2023)

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2023комедиясемейный

Сюжет фильма «Елки 10»

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Герои фильма «Елки 10» вновь переживают удивительные чудеса в канун главного народного праздника. Где-то под Санкт-Петербургом в доме престарелых доживает свой век Геннадьич, не догадываясь, что обретет свою настоящую семью. Тем временем, тюменская блогерша Лариса вот-вот узнает, на что способен ее муж, когда дело касается его близких. А супруг Марины из Татарстана будет счастлив, когда его жена полюбит то, что важно для него. Наконец, геймерше Тане из Нижнего Новгорода предстоит осознать, что настоящая любовь — это не игра. Эта волшебная ночь подарит им всем еще один шанс обрести свое счастье.

«Елки 10» (2023) — юбилейная часть популярной новогодней франшизы, герои которой вновь связаны между собой теорией шести рукопожатий. Роли в картине «Елки 10» исполнили Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Галина Польских, Регина Тодоренко, Егор Корешков и другие звезды.

Режиссеры

Дамир Мифтахов, Иван Чехов

В ролях

Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Александр Баширов, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Ольга Дибцева, Эльдар Калимулин, Амиран Сардаров, Даша Дошик, Айдар Гараев, Бедрос Киркоров, Виталий Кищенко, Софья Присс, Даня Киселев

Страна

Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Расписание в Москве
Сегодня
Сегодня (09.11.2023, четверг)
Время сеанса
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Найдено 0 сеансов в 0 кинотеатрах
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Сегодня (09.11.2023, четверг)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D

Трейлер

Кадры

18
18
фотографий
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