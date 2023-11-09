Герои фильма «Елки 10» вновь переживают удивительные чудеса в канун главного народного праздника. Где-то под Санкт-Петербургом в доме престарелых доживает свой век Геннадьич, не догадываясь, что обретет свою настоящую семью. Тем временем, тюменская блогерша Лариса вот-вот узнает, на что способен ее муж, когда дело касается его близких. А супруг Марины из Татарстана будет счастлив, когда его жена полюбит то, что важно для него. Наконец, геймерше Тане из Нижнего Новгорода предстоит осознать, что настоящая любовь — это не игра. Эта волшебная ночь подарит им всем еще один шанс обрести свое счастье.

«Елки 10» (2023) — юбилейная часть популярной новогодней франшизы, герои которой вновь связаны между собой теорией шести рукопожатий. Роли в картине «Елки 10» исполнили Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Галина Польских, Регина Тодоренко, Егор Корешков и другие звезды.