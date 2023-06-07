Наверх

Легенда о самбо

20231 ч. 44 мин.драмабиографияисторическийспорт

Сюжет фильма:

В 1936 году на московской спартакиаде разворачивается решающий поединок двух мастеров боевых искусств. Василий Ощепков с детства обучался искусству дзюдо в Японии. Виктор Спиридонов, прошедший Русско-японскую войну, разрабатывает приемы для самообороны. Одного из них ждет поражение, другого — неожиданный поворот судьбы. И оба одержимы идеей создания уникальной отечественной борьбы. Судьбы великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева переплетаются в эпоху великих открытий и надежд.

«Легенда о самбо» — история о драматическом столкновении величайших советских мастеров боевых искусств Виктора Спиридонова и Василия Ощепкова.

Режиссер
Андрей Богатырев
В ролях
Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Алексей Шевченков, Антон Вохмин, Ольга Сташкевич, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Денис Кузнецов, Александр Давыдов, Георгий Кузубов
Страна
Россия
Продюсеры
Андрей Богатырев, Виталий Смагин, Татьяна Воронецкая
Подробнее
Трейлер
Кадры38
38
фотографий
Похожие фильмы и сериалы
Боец без правил
Разжимая кулаки
1 р.
Я — Златан
Краснодар. От игры к игре
Валерий Харламов. Дополнительное время
Красная армия
12 могучих сирот
Никогда не сдавайся: Бунт
Американский неудачник
Роберто Баджо: Божественный хвостик
1 р.
Утраченные иллюзии
Капитан Волконогов бежал
Небесная команда
Эластико: Двенадцатый игрок
Орел и решка
Команда мечты
Отчаянные дольщики
Артек. Большое путешествие
Одиннадцать молчаливых мужчин
Первый Оскар
Читайте также
Энтони Хопкинсу не понравилось сниматься в фильмах Marvel
Емеля и Кот Баюн: вышел первый трейлер «По щучьему велению»
Никиту Михалкова выписали из больницы
Кейт Уинслет вспомнила о травле после выхода «Титаника»
Скончалась латвийская актриса из «Долгой дороги в дюнах»
Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала причину госпитализации артистки
Алферова рассказала о последних совместных съемках с Абдуловым
Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь
Харрисон Форд вспомнил о конфликте с Брэдом Питтом на съемках
Шэрон Стоун рассказала, как 20 лет не могла найти работу в Голливуде
Умер прототип главного героя фильма «1+1»
Хаматова, Белый, Литвинова: стало известно, как живут покинувшие Россию артисты
Харрисон Форд обругал каскадеров на съемках «Индианы Джонса»
Про группу «Руки вверх!» снимут художественный фильм
Звезда «Чудо-женщины» призналась в психологических проблемах
В штаб-квартире ООН в Вене прошел показ фильма «Нюрнберг»
Боня ответила на слухи о покупке билета на красную дорожку Канн
Ярмольник рассказал о миллионных долгах из-за фильма «Стиляги»
Назван лучший фильм с детьми в главных ролях
Яблоко от яблони: дети знаменитых актеров, похожие на них как две капли воды
В больнице рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Шварценеггер высказался об уходе Брюса Уиллиса из кино
Никита Ефремов назвал фильм с отцом в числе любимых
Седокова, Безрукова и другие посетили премьеру нового фильма Гая Ричи
Сыгравший Фредди Крюгера актер назвал лучшего кандидата на эту роль
Минкульт исключил ряд режиссеров из экспертных советов
«Вызов» стал самым кассовым российским фильмом не новогоднего проката
Михалков на съемках сымитировал поджог дачи чиновника ради шутки
Звезда «Кавказской пленницы» пожаловалась на обратную сторону популярности
Бывший шеф-повар напал на дом Камбербэтча с ножом для рыбы
Все новости
Новые трейлеры
Легенда о самбо
Тизер
По щучьему велению
Тизер-трейлер
Вне закона
Трейлер (англ.)
Счастливый случай
Трейлер (франц.)
Гипнотик
Дублированный трейлер
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Трейлер (англ.)
Черное зеркало
Трейлер (6 сезон, англ.)
Круче некуда
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Легенда о самбо (2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Легенда о самбо. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Легенда о самбо, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь