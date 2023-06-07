В 1936 году на московской спартакиаде разворачивается решающий поединок двух мастеров боевых искусств. Василий Ощепков с детства обучался искусству дзюдо в Японии. Виктор Спиридонов, прошедший Русско-японскую войну, разрабатывает приемы для самообороны. Одного из них ждет поражение, другого — неожиданный поворот судьбы. И оба одержимы идеей создания уникальной отечественной борьбы. Судьбы великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева переплетаются в эпоху великих открытий и надежд.

«Легенда о самбо» — история о драматическом столкновении величайших советских мастеров боевых искусств Виктора Спиридонова и Василия Ощепкова.