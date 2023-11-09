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9 ноября 2023, новость

Валюшкина, Тодоренко, Польских появились в первом трейлере «Елок 10»

В юбилейной части популярной франшизы снялись звезды советского кино и современные блогеры

Опубликован первый тизер-трейлер юбилейной, десятой части франшизы «Елки».

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В «Елках 10» появятся такие звезды советского кино, как Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов, Елена Валюшкина. Компанию им составят Виталий Кищенко, Александр Баширов, Ольга Дибцева, Эльдар Калимулин и другие.

Кроме того, в картине появятся дебютирующая в кино Регина Тодоренко и звезды интернета: видеблогер Амиран Сардаров, участник КВН Айдар Гараев и звезда рилсов Даша Дошик.

Кроме того, как сообщалось ранее, в фильме появятся Филипп Киркоров и Лариса Гузеева (некоторые сцены снимались в доме популярного исполнителя), однако в тизере их не показали.

Шоураннером десятой части «Елок», как и в прошлом году, выступил Евгений Кулик. «“Елки 10”, по сравнению с предыдущей частью, — фильм еще более динамичный и драйвовый,  — рассказывает он. — Кроме того, мы используем живой современный юмор, затрагиваем актуальные темы»,

Картина будет состоять из четырех новелл, объединенных общей сюжетной линией: новогодняя ночь полна чудес, даже если многие в них перестали верить. По традиции, действие фильма развернется в канун Нового года, а в сюжете будет вновь задействован ход с теорией шести рукопожатий.

В широкий прокат фильм «Елки 10» выйдет 7 декабря.

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