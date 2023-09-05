Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото

По традиции, действие фильма развернется в канун главного праздника года, когда происходят новогодние чудеса. По словам шоураннера и соавтора сценария Евгения Кулика , в картине будет вновь использован сюжетный ход с теорией шести рукопожатий.

Интересно, что ключевую сцену снимали у Филиппа Киркорова дома — в загородном поместье артиста на западе Москвы. Неудивительно, что в кадре появился один из членов семьи певца — его отец Бедрос Киркоров .

По словам Филиппа Киркорова, для которого «Елки 10» станут уже третьим фильмом франшизы в карьере, он сам предложил снять один из эпизодов в его доме. «А решился я на это ради своего дорогого папы Бедроса, который также получил небольшую роль в новом фильме», — отметил артист. Он добавил, что приглашение сняться в фильме принял не раздумывая: «Ведь поход под Новый год в кинотеатр на премьеру “Елок” стал доброй традицией в нашей семье».