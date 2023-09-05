Наверх
5 сентября 2023, фоторепортажСъемки

Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото

Народные артисты, молодые звезды и популярные блогеры появятся в юбилейной части новогодней кинофраншизы, а съемки одного из эпизодов прошли в загородном доме Филиппа Киркорова. Как это было, смотрите в фоторепортаже Кино Mail.ru
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В Москве завершились съемки десятой части популярной новогодней франшизы «Елки». К своим ролям в юбилейном выпуске вернутся Елена Валюшкина и Филипп Киркоров, а компанию им составят такие легенды отечественного кино, как Галина Польских, Борис Щербаков, Юрий Кузнецов и Александр Баширов

Кроме того, «Елки 10» станут кинодебютом для Регины Тодоренко, видеоблогера Амирана Сардарова, комика Айдара Гараева и звезды соцсетей Даши Дошик. В кадре зрители также увидят Егора Корешкова и Эльдара Калимулина.

По традиции, действие фильма развернется в канун главного праздника года, когда происходят новогодние чудеса. По словам шоураннера и соавтора сценария Евгения Кулика, в картине будет вновь использован сюжетный ход с теорией шести рукопожатий.

Интересно, что ключевую сцену снимали у Филиппа Киркорова дома — в загородном поместье артиста на западе Москвы. Неудивительно, что в кадре появился один из членов семьи певца — его отец Бедрос Киркоров.

По словам Филиппа Киркорова, для которого «Елки 10» станут уже третьим фильмом франшизы в карьере, он сам предложил снять один из эпизодов в его доме. «А решился я на это ради своего дорогого папы Бедроса, который также получил небольшую роль в новом фильме», — отметил артист. Он добавил, что приглашение сняться в фильме принял не раздумывая: «Ведь поход под Новый год в кинотеатр на премьеру “Елок” стал доброй традицией в нашей семье».

Премьера фильма «Елки 10» запланирована на 7 декабря 2023 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
Елки 9
Елки Последние
Милош Бикович стал блондином для новой роли
Елки 5
Александр Баширов
Долина, Самбурская и Муцениеце появятся в новом сериале: первые кадры
Юрий Кузнецов
Евгений Кулик
Звезды «Молодежки» воссоединятся спустя 10 лет
Егор Корешков
Галина Польских
Иванова и Ефремов вместе снимаются в новом фильме: первые фото
Филипп Киркоров
Бедрос Киркоров
Петренко играет советского адмирала в новом сериале: первые кадры
Елки 10
Елки 8
Кристина Асмус пожаловалась на съемки в грязной реке
Елки лохматые
Елки
Брэдли Купера осудили за слишком большой накладной нос на съемках
Елена Валюшкина
Борис Щербаков
Кристине Асмус стало плохо на съемочной площадке
Елки новые
Елки 2
Светлаков работает над новым сериалом с Судзиловской
Елки 1914
Регина Тодоренко
Екатерина Климова снимается в новом детективе: первые кадры
Эльдар Калимулин
Виталий Кищенко
Дава приступил к съемкам в новом фильме в главной роли
Елки 3
Домогаров-мл. снимет продолжение фильма про собаку «Пальма»
Ходченкова снимается в сериале про пришельцев: первые кадры
Старшенбаум и Евдокимов снимаются в экранизации известной сказки
Аделина Сотникова и Николай Наумов снимаются в фильме про Валентину Терешкову
Появились первые подробности о продолжении нашумевшего сериала с Аксеновой
Шпица и Пореченков станут родителями в продолжении сериала: первые кадры
Ивлеева и Ефремов показали «новорожденного ребенка» на съемках
Тимур Батрутдинов появится в продолжении сериала про олигарха
Гузеева и Сябитова приступили к съемкам шоу «Давай поженимся!»
Иванова снимается в необычном образе в сериале: первые кадры
Аверин и Яковлева возвращаются в «Склифосовский»: первые кадры
Мэтт Дэймон назвал поцелуй со Скарлетт Йоханссон «адом»
Безрукова и Хмельницкая снимаются в сериале о ловеласе: первые кадры
Уварова играет бизнес-леди в новом сериале: первые кадры
Леди Гага отказалась от своего имени на съемках «Джокера 2»
Вдова Сергея Пускепалиса снимется в сериале «Шифр»
Яковлева вернулась к образу Яги в сериале по «Последнему богатырю»
Анна Ковальчук приступила к съемкам 23-го сезона «Тайн следствия»
Звезда «Невского» Васильев снимается в неожиданном образе: первые кадры
Прилучный удивил гримом для новой роли
Ивлеева играет Мальвину в новом фильме: первые кадры
Янковский и дочь Пересильд снялись в сериале про перестройку: первые кадры
Гришаева и Робак сыграют супругов в новом сериале: первые кадры
Хью Джекман надел классический костюм Росомахи впервые за 23 года
Филипп Киркоров раскрыл, кто мог поехать на «Евровидение 2022»
Ефремов и Тарасова играют влюбленных в новом сериале: первые фото
Стартовали съемки сериала про россиянок в Турции: первые фото
Актриса Гусева вспомнила, как чуть не погибла на съемках фильма
Юлия Снигирь в неожиданном образе снимается в новом сериале
Артем Ткаченко и Сабина Ахмедова снялись в новом мистическом сериале
Ивлеева играет злодейку в новом сериале: первые фото
Стало известно, кто сыграет тетю главной героини в «Постучись в мою дверь»
Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен в новом фильме
Стартовали съемки фильма «Елки 10»
Робак и Пересильд стали мужем и женой в новом сериале
Варнава снялась в главной роли в сериале с Цыгановым: первые фото
Появились первые фото Ходченковой в образе злой колдуньи Бастинды
Неузнаваемый в гриме Кяро покоряет Арктику: первые кадры нового сериала
Нагиева заметили на съемках в Москве
Новые трейлеры
Будика: Королева воинов
Дублированный трейлер
Выжившая
Дублированный трейлер
Черное облако
Трейлер
Анатомия падения
Дублированный трейлер
Я богиня
Трейлер
Ван-Пис
Трейлер (англ.)
Мастодонт
Трейлер
Солтберн
Тизер-трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь