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9 ноября 2023, новость

Полина Гагарина похвасталась стройной фигурой в купальнике

Певица успела отдохнуть в Дубае, куда приехала на музыкальный фестиваль
Полина Гагагрина (фото: соцсети)

В начале ноября Полина Гагарина выступила на фестивале Best Music Fest в Дубае. 36-летняя исполнительница нашла время, чтобы отдохнуть и позагорать на пляже. Снимком в купальнике звезда поделилась с поклонниками.

«За эти 2,5 месяца у меня практически не было выходных. Можно сосчитать их по пальцам одной руки… Осенний тур шоу “Навсегда”, “Голос”, кино и бесконечное количество перелетов. Это было очень непросто, настоящий вызов. Я знала, что у меня будут шесть дней в начале ноября, ими и жила, о них мечтала», — призналась Гагарина.

По словам звезды, благодаря короткому отпуску у нее появились силы. 

Приехав в Москву, Гагарина вернулась на съемки. Сейчас актриса задействована в сериале «Красные линии», спин-оффе «Бывших», в котором играет главную роль — Елену Берн.

Напомним, ранее фото с пляжа в Дубае поделилась также Наталья Подольская.

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