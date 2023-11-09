Полина Гагарина похвасталась стройной фигурой в купальнике

В начале ноября Полина Гагарина выступила на фестивале Best Music Fest в Дубае. 36-летняя исполнительница нашла время, чтобы отдохнуть и позагорать на пляже. Снимком в купальнике звезда поделилась с поклонниками.

«За эти 2,5 месяца у меня практически не было выходных. Можно сосчитать их по пальцам одной руки… Осенний тур шоу “Навсегда”, “Голос”, кино и бесконечное количество перелетов. Это было очень непросто, настоящий вызов. Я знала, что у меня будут шесть дней в начале ноября, ими и жила, о них мечтала», — призналась Гагарина.