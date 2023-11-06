Подольскую раскритиковали за фото в купальнике

Наталья Подольская стала участницей фестиваля Best Music Fest, который проходит в Дубае. Певица приехала туда не одна, а с мужем, певцом Владимиром Пресняковым-мл., и сыновьями.

Певица нашла время и для отдыха. С подписчиками своего блога 41-летняя исполнительница поделилась снимками в маленьком черном бикини, которые сделала на пляже.

<div id="vk_post_-48064554_29934"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29934", -48064554, 29934, 'pDtw9DrohsVpnylYtHv6PTTJq58'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я просто не могла оставить вас без фото в купальнике. Вы бы меня не простили», — подписала кадры Подольская.

Пока одни пользователи сети восторгались стройной фигурой звезды, другие раскритиковали ее за самолюбование и посоветовали быть скромнее.