Подольскую раскритиковали за фото в купальнике

Наталья Подольская стала участницей фестиваля Best Music Fest, который проходит в Дубае. Певица приехала туда не одна, а с мужем, певцом Владимиром Пресняковым-мл., и сыновьями.
Певица нашла время и для отдыха. С подписчиками своего блога 41-летняя исполнительница поделилась снимками в маленьком черном бикини, которые сделала на пляже.
«Я просто не могла оставить вас без фото в купальнике. Вы бы меня не простили», — подписала кадры Подольская.
Пока одни пользователи сети восторгались стройной фигурой звезды, другие раскритиковали ее за самолюбование и посоветовали быть скромнее.
Напомним, Наталья Подольская — известная певица. Она прославилась благодаря участию в пятом сезоне музыкального шоу «Фабрика звезд».