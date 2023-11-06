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6 ноября 2023, новость

Подольскую раскритиковали за фото в купальнике

Певица прилетела в Дубай вместе с мужем и детьми

Наталья Подольская стала участницей фестиваля Best Music Fest, который проходит в Дубае. Певица приехала туда не одна, а с мужем, певцом Владимиром Пресняковым-мл., и сыновьями.

Певица нашла время и для отдыха. С подписчиками своего блога 41-летняя исполнительница поделилась снимками в маленьком черном бикини, которые сделала на пляже.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я просто не могла оставить вас без фото в купальнике. Вы бы меня не простили», — подписала кадры Подольская.

Пока одни пользователи сети восторгались стройной фигурой звезды, другие раскритиковали ее за самолюбование и посоветовали быть скромнее.

Напомним, Наталья Подольская — известная певица. Она прославилась благодаря участию в пятом сезоне музыкального шоу «Фабрика звезд».

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