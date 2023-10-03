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3 октября 2023, фоторепортажСъемки

Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»

Звезда популярного сериала появилась на съемочной площадке «Красных линий»
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16
фотографий

Полина Гагарина приступила к съемкам в сериале «Красные линии», спин-оффе «Бывших». 36-летняя актриса и певица сыграет главную роль писательницы и коуча Елены Берн, известной как тетя Лена.

Поддержать коллег в первый съемочный день приехала Любовь Аксенова, которая в «Бывших» исполнила главную роль. На площадке актриса призналась: «Такие чувства переживаешь, когда выдаешь свою дочь удачно замуж».

Действие в новом проекте будет разворачиваться за три года до финала «Бывших». «Тетя Лена получилась очень интересным и драматичным персонажем, и после съемок третьего сезона “Бывших” мы с продюсером Алексеем Троцюком начали думать о раскрытии героини, захотелось представить, какой могла быть ее жизнь до событий в сериале», — рассказала Гагарина.

По сюжету, главная героиня оставляет свою прежнюю жизнь и отправляется в Москву ради исполнения мечты — издать роман и познакомиться со своим кумиром. Однако за стремительный взлет Елене Берн придется заплатить особую цену.

В проекте также задействованы Илья Любимов, Александра Флоринская, Алексей Маклаков, Ростислав Бершауэр и другие.

Напомним, ранее Полина Гагарина намекнула на участие в сериале «Красные линии», выложив фото в своем микроблоге. Также сейчас певица и актриса является одним из членов жюри шоу «Голос. Уже не дети», новом формате проекта «Голос. Дети».

7.5
Бывшие
2018/Россия18+драмамелодрама
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