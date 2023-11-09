Дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии

Таллула Уиллис, младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, в шоу Дрю Бэрримор рассказала о том, как ее отец сейчас себя чувствует.

Она отметила, что лобно-височная деменция, которую диагностировали у голливудского актера, встречается редко. По словам девушки, несмотря на болезнь, Уиллис любит ее, и она это чувствует.

«Он тот же самый. Я поняла, что это лучшее, о чем теперь можно желать. То, что я вижу, когда я рядом с ним, — это любовь. Это мой отец, и он меня любит», — объяснила Таллула Уиллис.

Она добавила, что бережно относится к вещам, которые были дороги для отца, когда он был здоров. Звезда картины «Крепкий орешек» очень любил музыку, поэтому сейчас его младшая дочь выстраивает отношения с ним посредством игры на музыкальных инструментах.

«Именно так сейчас по большей части я провожу с ним время: играю музыку и просто как бы нахожусь в этой энергии любви. Это действительно нечто особенное», — отметила дочь голливудских звезд.

По мнению Таллулы Уиллис, заболевание отца сплотило их семью. Кроме того, оно помогло ей проще относиться ко многим вещам и спокойно переносить негативные моменты. Младшая дочь Уиллиса считает, что звездам важно говорить о таких болезнях, чтобы помочь другим людям и их родственникам.

Напомним, в прошлом году семья Брюса Уиллиса сделала заявление об окончании его карьеры из-за проблем со здоровьем. У актера была диагностирована афазия. Это неврологическое расстройство приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова. Позже врачи диагностировали у Уиллиса лобно-височную деменцию.