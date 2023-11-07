Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Деми Мур и Брюс Уиллис

Голливудская актриса Деми Мур навестила бывшего мужа Брюса Уиллиса, который страдает лобно-височной деменцией, после его летнего отдыха в Италии. Как сообщает издание Closer со ссылкой на собственные источники, Мур оказалась «убита горем» после общения с экс-супругом, который ее не узнал.

Видеозапись, сделанную во время встречи, опубликовала дочь звезд Скаут в своем микроблоге. На опубликованных кадрах Уиллис нежно обнял Мур и поцеловал ее в лоб. Также Скаут разместила фото, на котором она запечатлена с отцом. Однако, как утверждают собеседники издания, встреча близких людей принесла не только радость: «Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса, но она понятия не имела, что все зашло так далеко», — приводит Closer слова своего инсайдера.