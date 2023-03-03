Брюса Уиллиса впервые заметили на публике после новости о деменции

67-летний Брюс Уиллис впервые появился на публике после новостей о диагностированной у него деменции. Кадры публикует Daily Mail.

Уиллис был замечен на прогулке с друзьями в Калифорнии. Актер был одет в синий свитер, черные джоггеры и шерстяную шапку. В последний раз актера замечали на публике в конце января на обеде с друзьями в Лос-Анджелесе — за несколько недель до того, как семья рассказала о диагнозе Уиллиса.

В феврале семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция. Актер ушел из кино в марте 2022 года. Тогда врачи диагностировали у него афазию - неврологическое расстройство, которое приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова.