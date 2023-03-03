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3 марта 2023, новость

Брюса Уиллиса впервые заметили на публике после новости о деменции

В последний раз актера видели за несколько недель до того, как стало известно о его диагнозе
Брюс Уиллис | Источник: Rex / Fotodom.ru

67-летний Брюс Уиллис впервые появился на публике после новостей о диагностированной у него деменции. Кадры публикует Daily Mail.

Уиллис был замечен на прогулке с друзьями в Калифорнии. Актер был одет в синий свитер, черные джоггеры и шерстяную шапку. В последний раз актера замечали на публике в конце января на обеде с друзьями в Лос-Анджелесе — за несколько недель до того, как семья рассказала о диагнозе Уиллиса.

В феврале семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция. Актер ушел из кино в марте 2022 года. Тогда врачи диагностировали у него афазию - неврологическое расстройство, которое приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова.

В 2022 году организаторы антипремии «Золотая малина» присудили Брюсу Уиллису спецкатегорию  за съемки в восьми проектах, посчитав неудачными все фильмы, в которых Уиллис снялся в 2021 году, и предложили выбрать худший из них. Специальная номинация получила название «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». Однако после заявления семьи актера о завершении его карьеры из-за состояния здоровья организаторы отозвали антинаграду.

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