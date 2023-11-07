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7 ноября 2023, новость

Моргенштерн признался в желании вернуться в Россию

Исполнитель отметил, что боится возвращаться, так как не знает, как к нему относятся в стране
Моргенштерн | Источник: PersonaStars

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) признался в том, что скучает по России и хочет вернуться в страну. Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, доступном на ее онлайн-канале.

«Дом — это не квартира, это продавщица в магазине, которая орет на тебя. Это банька, дача, концерты, в конце концов, в родных городах. Вот эти родненькие лица, вот по чему я скучаю. Я хочу иметь возможность приезжать домой», — рассказал музыкант.

На вопрос Собчак о том, почему же он не может приехать в Россию, артист привел в пример блогера Даню Милохина, который сразу после возвращения на родину улетел из-за призывов отправить его на службу.

Моргенштерн отметил, что боится возвращаться, так как не знает, как в России относятся к нему, и не понимает, что с ним может случиться в стране, потому что ранее на него обратили внимание «люди очень высоких чинов» из-за его высказываний по поводу празднования Дня Победы в стране.

«Я точно знаю, что на мне стоят флажки на въезд и выезд из страны и это началось довольно давно. Всегда, когда я выезжал из России, я ждал по полчаса. То же самое было, когда я возвращался. Где-то пограничник оказался моим фанатом, и я спросил у него о причинах моих постоянных задержек. Он сказал: "На тебе стоит флажочек, мы должны отзвониться и получить добро на твой выезд или заезд"», — поделился музыкант, признавшись, что уже тогда ему стало не по себе.

Ранее Моргенштерн оценил свои шансы вернуться на российскую сцену

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