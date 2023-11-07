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7 ноября 2023, новость

В Малом театре прокомментировали информацию о состоянии Соломина

88-летний актер был экстренно госпитализирован с инсультом
Юрий Соломин | Источник: Legion-Media.ru

В Государственном академическом Малом театре России не смогли подтвердить информацию о тяжелом состоянии своего художественного руководителя Юрия Соломина, который накануне был госпитализирован. Пресс-секретарь театра Таисия Галыгина сообщила «Газете.Ru», что руководство театра еще не получало медицинских заключений от врачей.

«Мы пока что ждем медицинское заключение. Оно будет позднее, поэтому пока не можем подтвердить информацию о тяжелом состоянии. Ждем какого-то заключения от врачей по итогам медицинского обследования. Пока никакого диагноза», — сказала пресс-секретарь.

Народный артист РФ, режиссер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября. Он потерял сознание во дворе своего дома, медиков вызвали прохожие.

По информации Telegram-канала Mash, у 88-летнего артиста подтвердился инсульт. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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