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6 ноября 2023, новость

Юрия Соломина экстренно госпитализировали

Народного артиста экстренно госпитализировали с инсультом в Москве
Юрий Соломин | Источник: Legion-Media.ru

Народного артиста РФ и художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подробности состояния 88-летнего актера не раскрываются.

Соломин сыграл в таких фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Блокада», «Адъютант его превосходительства» и многих других. Всего в его фильмографии насчитывается более 80 проектов. В фильмах «Ревизор», «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Берег его жизни» и других кинематографист выступил в роли режиссера.

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