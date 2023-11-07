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7 ноября 2023, новость

В Голливуде снимут пародийный фильм «Барбигеймер»

В США снимут пародию на два самых кассовых фильма этого года
«Барби» vs «Оппенгеймер»

По информации издания The Hollywood Reporter, американский режиссер Чарльз Бэнд скоро приступит к производству фильма под названием «Барбигеймер». Эта картина будет основана на элементах самых успешных кинолент этого сезона — «Барби» и «Оппенгеймера» и расскажет историю куклы-ученого, занимающейся разработкой атомной бомбы с целью уничтожения мира. На создание фильма выделили всего миллион долларов.

Оригинальный фильм «Барби» рассказывает о приключениях популярной куклы, ее возлюбленного Кена и их друзей. В сюжете Барби была изгнана из Барбиленда и вынуждена отправиться в мир реальных людей в поисках ответов на свои вопросы. Фильм пользуется огромной популярностью и является лидером практически на всех представленных рынках. Кроме того, этот фильм сделал Грету Гервиг первой женщиной в истории, снявшей киноленту с такими высокими кассовыми сборами.

21 июля состоялась премьера фильма Кристофера Нолана под названием «Оппенгеймер». В картине снялись Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-мл.Эмили БлантМэтт Дэймон, Флоренс Пью и другие. Известно, что Киллиану пришлось придерживаться строгой диеты для съемок в этом фильме. «Оппенгеймер» также собрал $912 млн, став самым кассовым байопиком в истории.

Интернет заполонили мемы про «Барби» и «Оппенгеймера»: что происходит?
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