В Голливуде снимут пародийный фильм «Барбигеймер»

По информации издания The Hollywood Reporter, американский режиссер Чарльз Бэнд скоро приступит к производству фильма под названием «Барбигеймер». Эта картина будет основана на элементах самых успешных кинолент этого сезона — « Барби » и « Оппенгеймера » и расскажет историю куклы-ученого, занимающейся разработкой атомной бомбы с целью уничтожения мира. На создание фильма выделили всего миллион долларов.

Оригинальный фильм «Барби» рассказывает о приключениях популярной куклы, ее возлюбленного Кена и их друзей. В сюжете Барби была изгнана из Барбиленда и вынуждена отправиться в мир реальных людей в поисках ответов на свои вопросы. Фильм пользуется огромной популярностью и является лидером практически на всех представленных рынках. Кроме того, этот фильм сделал Грету Гервиг первой женщиной в истории, снявшей киноленту с такими высокими кассовыми сборами.