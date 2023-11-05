Звезда фильма «Любовь и голуби» раскритиковал современное кино

Александр Михайлов | Источник: PersonaStars

Актер Александр Михайлов, наиболее известный по роли Василия в фильме «Любовь и голуби», в беседе с kp.ru раскритиковал современное кино.

«Сейчас в фильмах слишком часто в основе лежит конфликт между бандюганами и полицейскими. Мне это неинтересно. В таких фильмах нет ни человеческих переживаний, ни характеров. Нет, не мое это», — высказался Михайлов.

Он также выразил мнение, что мог бы не сниматься в других фильмах, кроме популярной комедии «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Михайлов выразил мнение, что популярности и народной любви ему бы хватило даже после этой одной картины.