Звезда «Универа» рассказал, чем займется после окончания актерской карьеры

Стас Ярушин | Источник: Legion-Media.ru

Звезда «Универа» Станислав Ярушин выступил в роли комментатора на хоккейном матче в рамках онлайн-проекта «Дома хорошо» и заявил, что планирует открыть свой хоккейный клуб после завершения актерской карьеры.

«Сегодня мне сорок два года. До шестидесяти лет я планирую напеться песен, насниматься в кино, создать ряд интересных проектов. А потом, если будут силы, я хочу создать собственный хоккейный клуб и попасть с ним в Континентальную Хоккейную лигу. Я мечтаю об этом и уверен, что эта цель реальна», — признался актер.

Ярушин пояснил, что в детстве занимался этим видом спорта. Актер вспомнил, как часто пропадал на городской хоккейной арене и боялся насмешек со стороны сокомандников из-за своего увлечения творческими конкурсами.