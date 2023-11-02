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2 ноября 2023, новость

Звезда «Универа» рассказал, чем займется после окончания актерской карьеры

Звезда «Универа» отметил, что до шестидесяти лет планирует «напеться песен и насниматься в кино»
Стас Ярушин | Источник: Legion-Media.ru

Звезда «Универа» Станислав Ярушин выступил в роли комментатора на хоккейном матче в рамках онлайн-проекта «Дома хорошо» и заявил, что планирует открыть свой хоккейный клуб после завершения актерской карьеры.

«Сегодня мне сорок два года. До шестидесяти лет я планирую напеться песен, насниматься в кино, создать ряд интересных проектов. А потом, если будут силы, я хочу создать собственный хоккейный клуб и попасть с ним в Континентальную Хоккейную лигу. Я мечтаю об этом и уверен, что эта цель реальна», — признался актер.

Ярушин пояснил, что в детстве занимался этим видом спорта. Актер вспомнил, как часто пропадал на городской хоккейной арене и боялся насмешек со стороны сокомандников из-за своего увлечения творческими конкурсами.

«Впервые меня показали по телевизору в детстве, когда я участвовал в конкурсе в местном ДК и занял в нем второе место. Параллельно я занимался хоккеем, и после этого эфира мне было страшно зайти в раздевалку. Я думал, что меня засмеют, назовут девчонкой. Но ребята очень меня поддержали», — заявил он.

Ранее Станислав Ярушин отреагировал на отсутствие коллеги по сериалу «Универ», актрисы Настасьи Самбурской, на съемках продолжения ситкома, стартовавших летом этого года.

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