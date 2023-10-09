Ярушин отреагировал на отсутствие Самбурской в новом «Универе»

На странице Ярушина в социальных сетях появились его комментарии об отказе актрисы от участия в съемках. В одном из интервью Анна Хилькевич спросила актера, скучает ли он по Настасье. Ярушин ответил довольно резко. «Мне не скучно без Самбурской! Так получилось, такова жизнь. Ничего страшного. Мне все равно, есть она или нет. Я считаю, что никто не является незаменимым, всегда найдутся замены», — ответил артист.