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9 октября 2023, новость

Ярушин отреагировал на отсутствие Самбурской в новом «Универе»

Бывшие коллеги по популярному ситкому обсудили отказавшуюся участвовать в съемках продолжения актрису
Настасья Самбурская

Актер Станислав Ярушин прокомментировал отсутствие коллеги по сериалу «Универ», актрисы Настасьи Самбурской, на съемках продолжения ситкома. Об этом сообщает «Пятый канал».

На странице Ярушина в социальных сетях появились его комментарии об отказе актрисы от участия в съемках. В одном из интервью Анна Хилькевич спросила актера, скучает ли он по Настасье. Ярушин ответил довольно резко. «Мне не скучно без Самбурской! Так получилось, такова жизнь. Ничего страшного. Мне все равно, есть она или нет. Я считаю, что никто не является незаменимым, всегда найдутся замены», — ответил артист.

В июле стало известно о старте съемок сериала «Универ. 13 лет спустя», в котором к своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

Позже стало известно, что Самбурская отказалась от участия в проекте из-за того, что не смогла договориться с продюсерами о сумме гонорара.

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