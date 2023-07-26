13 лет спустя: Хилькевич и Гогунский вернутся к своим ролям в «Универе»

Анна Хилькевич на съемках сериала «Универ. 13 лет спустя»

В продолжении популярного ситкома будет показана жизнь главных героев спустя три года после того, что зрители увидели в финале картины «Универ. 10 лет спустя». По сюжету, Антон (Станислав Ярушин) после расставания с Кристиной (Настасья Самбурская) открывает паб. Ему предстоит изменить свою жизнь, когда он узнает о существовании взрослой дочери.

Майкл (Арарат Кещян) старается вернуть жену Варю (Екатерина Молоховская), которая решилась на развод после того, как узнала, что он ей изменил. Маша же (Анна Хилькевич) пытается воспитывать детей, пока ее муж Валя (Александр Мартынов) занимается наукой.

Анна Хилькевич и Александр Мартынов на съемках сериала «Универ. 13 лет спустя»

Однако в ее жизни неожиданно появляется прошлая любовь в лице Кузи (Виталий Гогунский), ставшего успешным бизнесменом и «пельменным королем». Он приехал в Москву, чтобы вернуть Машу: за прошедшие годы его чувства к ней не прошли.

45-летний Гогунский признается, что волновался перед стартом съемок, ведь он не был задействован в этом проекте уже 11 лет. Однако он рад, что зрители снова увидят героя в любимом сериале.

«Это культовый сериал и культовый персонаж. Все 10 лет мои соцсети были завалены сообщениями от фанатов “Кузя, вернись”. И я в конце концов решил вернуться. Кузя возвращается в сериал “пельменным королем”, и я уверен, что всем будет интересно на это посмотреть. Я лично давно не читал ничего смешнее из сценариев — прямо как в те старые добрые времена, в 2008-м году, когда мы ждали каждую серию и смеялись в голос», — поделился Виталий Гогунский.

Напомним, «Универ» выходил с 2008 по 2010 год. Позже были сняты сиквелы «Универ. Новая общая» и «Универ. 10 лет спустя», а также спин-офф «СашаТаня».