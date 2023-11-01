Звезда сериала «Склифосовский» тайно вышла замуж

Звезда сериала «Склифосовский» не стала раскрывать имя супруга, однако она отметила, что состоит с ним в отношениях уже более девяти лет. «Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением: “Ну все, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве”. А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это», — рассказала Куликова.