Наверх
1 ноября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Звезда сериала «Склифосовский» тайно вышла замуж

Актриса Мария Куликова заявила, что в отношениях уже больше девяти лет
Мария Куликова

Российская актриса Мария Куликова заявила, что тайно вышла замуж. Интервью с ней публикует «Леди Mail.ru».

Звезда сериала «Склифосовский» не стала раскрывать имя супруга, однако она отметила, что состоит с ним в отношениях уже более девяти лет.  «Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением: “Ну все, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве”. А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это», — рассказала Куликова.

Известно, что артистка на протяжении 13 лет была замужем за коллегой Денисом Матросовым. У пары родился сын Иван, которому сейчас 12 лет.

Ранее стало известно, что российский актер Александр Петров тайно женился. Его избранницей стала девушка по имени Виктория. Петров подчеркнул, что они случайно познакомились на улице и спустя несколько встреч поженились. 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Склифосовский
Мария Куликова
Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться
Моника Беллуччи и Тим Бертон вместе появились на кинопремьере
Прилучный показал, как отдыхает с Брутян на море
50-летняя возлюбленная Киану Ривза рассказала, что ее привлекает в актере
Поцелуй Пересильд и Тройника на сцене восхитил публику
Бывшая возлюбленная Петрова пошутила о его свадьбе
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
Яна Рудковская высказалась о разводе Хью Джекмана с женой
Бывшая девушка Петрова показала фото в мини после его свадьбы
Звезда «Холопа» Милош Бикович впервые станет отцом
Хью Джекман разводится с женой после почти 30 лет брака
Александр Петров женился
«Спасибо тебе, мое счастье»: Богомолов поздравил Собчак с годовщиной свадьбы
Капитан Америка тайно женился на актрисе
Аверин объяснил успех популярного сериала со своим участием
Брутян показала, как Прилучный поздравил ее с годовщиной свадьбы
Звезда «Ворониных» раскрыла секрет 13 лет брака
Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки
Аверин и Яковлева возвращаются в «Склифосовский»: первые кадры
Ланская поделилась впечатлениями от интервью с Кудрявцевой
Звезда «Кадетства» Александр Головин впервые женился
Александрова рассказала, что муж не смотрит фильмы с ее участием
Александр Домогаров рассказал о новом романе
Аверин и Усатова снимаются в продолжении «Склифосовского»
Аверин снимается в десятом сезоне «Склифосовского»: первые фото
Порошина и Аверин снимаются в «Склифосовском»: фото с площадки
Аверин и Яковлева в новом «Склифосовском»: фото со съемок
Аверин и Порошина с новой прической на съемках «Склифосовского»
Новые трейлеры
Мафия — дело семейное
Трейлер
Екатерина
Трейлер (4 сезон)
Убийца
Трейлер (англ.)
Волшебный участок
Трейлер
Лунатики
Трейлер
Крупный улов
Трейлер (англ.)
Корона
Трейлер (6 сезон, англ.)
Злобные маленькие письма
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь