Звезда сериала «Склифосовский» тайно вышла замуж

Российская актриса Мария Куликова заявила, что тайно вышла замуж. Интервью с ней публикует «Леди Mail.ru».
Звезда сериала «Склифосовский» не стала раскрывать имя супруга, однако она отметила, что состоит с ним в отношениях уже более девяти лет. «Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением: “Ну все, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве”. А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь. Мы уже официально женаты, но не афишируем это», — рассказала Куликова.
Известно, что артистка на протяжении 13 лет была замужем за коллегой Денисом Матросовым. У пары родился сын Иван, которому сейчас 12 лет.
Ранее стало известно, что российский актер Александр Петров тайно женился. Его избранницей стала девушка по имени Виктория. Петров подчеркнул, что они случайно познакомились на улице и спустя несколько встреч поженились.