Наверх
1 ноября 2023, новость

Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри

Авторы шоу заявили, что две недели назад актер был «счастлив и бодр»
Мэттью Перри | Источник: Legion-Media.ru

Создатели «Друзей» Марта Кауффман и Дэвид Крэйн вспомнили последний разговор с актером и звездой сериала Мэттью Перри. Их слова приводит Page Six.

По словам авторов шоу, артист был «счастлив и бодр» всего за две недели до ухода из жизни. «Казалось, он ничем не отягощен. Он был в действительно хорошем состоянии, поэтому все происходящее кажется таким несправедливым», — сказала Кауффман.

Перри исполнил роль Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале, который транслировался с 1994 по 2004 год.

О смерти Мэттью Перри стало известно 29 октября. Актер скончался в возрасте 54 лет. 

Ранее звезды сериала «Друзья» почтили память Мэттью Перри совместным заявлением. 

Влюбленность в Энистон и отсутствие друзей. Как жил Мэттью Перри, которого любили миллионы
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Друзья
Мэттью Перри
Matthew Perry
Звезды сериала «Друзья» почтили память Мэттью Перри
Гвинет Пэлтроу рассказала о волшебном лете с Мэттью Перри
Озвучивший Чендлера актер высказался о смерти Мэттью Перри
Влюбленность в Энистон и отсутствие друзей. Как жил Мэттью Перри, которого любили миллионы
Коллеги назвали смерть актера Мэттью Перри потерей для всего мира
Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
Скончался звезда фильмов о Рокки
Умер Геннадий Гладков
Умер актер из «Тихого Дона»
Умер российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков
Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон
Умер Алексей Янин. Чем запомнился актер и что ему пришлось пережить
Умер актер Алексей Янин
Умерла актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова
Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Актер Владимир Конкин рассказал, как живет после смерти дочери
Памяти Глеба Панфилова: 7 фильмов режиссера, которые должен увидеть каждый
Сценаристка «Друзей» рассказала о разочаровании в актерах
«Такие рождаются, но нечасто»: Лоза, Лещенко и другие звезды вспоминают Тото Кутуньо
Светикова рассказала об ухаживаниях от Тото Кутуньо на сцене
Ахеджакова выступила с речью на прощании с Ясуловичем
Домогаров рассказал, как пережил смерть бывшей жены
Умер актер из «Игры престолов»
Энистон призналась, что была влюблена в партнера по «Друзьям»
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
Умер Леонид Володарский. Почему голос переводчика знает каждый житель России?
Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни
Жених Сандры Буллок умер после продолжительной болезни
Умер режиссер фильмов «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной»
В Москве простились с Ириной Мирошниченко
Женщина-шарм: умерла Ирина Мирошниченко
Звезда «Эйфории» умер в 25 лет
Энистон и Кокс поздравили Лизу Кудроу с 60-летием
Скончалась старейшая актриса театра им. Моссовета Нина Дробышева
Режиссер «Улиц разбитых фонарей» скончался на приеме у врача
Паради, Макрон, Денев: Париж простился с Джейн Биркин
Режиссер «Декстера» и «Секретных материалов» умер после борьбы с раком
Юлия Пересильд показала совместное фото с Джейн Биркин
Уроки французского, Генсбур и сумочка: какой была жизнь Джейн Биркин
Скончалась 44-летняя актриса сериала «Каменская» Лариса Маршалова
Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера
Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова Николая
В горах Калифорнии нашли тело актера Джулиана Сэндса
Скончался известный по фильму «Титаник» 94-летний актер Лью Палтер
Скончалась латвийская актриса из «Долгой дороги в дюнах»
Умер прототип главного героя фильма «1+1»
Малышева и Малахов поддержали Диану Гурцкая после смерти мужа
Умер актер из «Богатые тоже плачут» и «Дикой Розы»
Энистон высказалась о негативной реакции молодежи на «Друзей»
Россияне назвали любимую пару влюбленных из сериалов всех времен
Новые трейлеры
Мафия — дело семейное
Трейлер
Екатерина
Трейлер (4 сезон)
Убийца
Трейлер (англ.)
Волшебный участок
Трейлер
Лунатики
Трейлер
Крупный улов
Трейлер (англ.)
Корона
Трейлер (6 сезон, англ.)
Злобные маленькие письма
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь