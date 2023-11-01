Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри

Создатели «Друзей» Марта Кауффман и Дэвид Крэйн вспомнили последний разговор с актером и звездой сериала Мэттью Перри. Их слова приводит Page Six.
По словам авторов шоу, артист был «счастлив и бодр» всего за две недели до ухода из жизни. «Казалось, он ничем не отягощен. Он был в действительно хорошем состоянии, поэтому все происходящее кажется таким несправедливым», — сказала Кауффман.
Перри исполнил роль Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале, который транслировался с 1994 по 2004 год.
О смерти Мэттью Перри стало известно 29 октября. Актер скончался в возрасте 54 лет.
Ранее звезды сериала «Друзья» почтили память Мэттью Перри совместным заявлением.