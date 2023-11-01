Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри

По словам авторов шоу, артист был «счастлив и бодр» всего за две недели до ухода из жизни. «Казалось, он ничем не отягощен. Он был в действительно хорошем состоянии, поэтому все происходящее кажется таким несправедливым», — сказала Кауффман.