Бочкарева показала видео с Батрутдиновым со съемок «Букиных»

«У нас новый жених. Нет, он уже не жених. Он теперь муж, да еще и бывший. Хотя кто его знает? Сегодня бывший, а завтра — настоящий», — заявила на видео Бочкарева. В ролике Батрутдинов запечатлен вместе с исполнительницей роли Светки, Дарьей Сагаловой.