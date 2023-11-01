Бочкарева показала видео с Батрутдиновым со съемок «Букиных»

Актриса Наталья Бочкарева опубликовала видео с Тимуром Батрутдиновым со съемок перезагрузки сериала «Счастливы вместе». Она туманно намекнула на роль, которую в новом проекте исполнит звезда.
«У нас новый жених. Нет, он уже не жених. Он теперь муж, да еще и бывший. Хотя кто его знает? Сегодня бывший, а завтра — настоящий», — заявила на видео Бочкарева. В ролике Батрутдинов запечатлен вместе с исполнительницей роли Светки, Дарьей Сагаловой.
В июле стало известно, что ситком «Счастливы вместе» получит продолжение — сериал «Букины», в котором к своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян.
В сезоне ожидается 10 серий длительностью 24 минуты. В конце октября также сообщалось, что в перезапуске вновь появится актер Кирилл Кондратов в роли друга Гены Букина.