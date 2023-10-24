Друг Гены Букина вернется в перезапуске «Счастливы вместе»

Кирилл Кондратов, Виктор Логинов и Гарик Петросян на съемках сериала «Букины»

Актер Кирилл Кондратов, исполнивший в сериале «Счастливы вместе» роль друга Гены Букина Данила, вернется в предстоящем перезапуске. Об этом сообщается в пресс-службе телеканала ТНТ.

В новом шоу герой Кондратова продолжит работать в обувном магазине вместе со своим давним товарищем.

«Мне позвонил один из авторов — Ванька Новиков. Я ему говорю: "Ты чего звонишь? 10 лет не звонил. Чего надо?" Он объяснил, что планируется новый сериал, и я даже не поверил. Но ничего, собрали вот выживших и снимаем», — вспомнил актер.

Кондратов добавил, что был одним из авторов сериала «Счастливы вместе», поэтому в перезапуске также помогает в написании сценария. Он пояснил, что стал сниматься в оригинальном ситкоме случайно: в конце съемочной смены на площадке не хватало актера, поэтому Виктор Логинов предложил сценаристу попробовать себя в кадре.