Букины возвращаются: ТНТ объявил о перезапуске «Счастливы вместе»

Счастливы вместе

В новом телесезоне ТНТ покажет сериал «Букины», который будет состоять из десяти эпизодов. Актеры Виктор Логинов и Наталья Бочкарева вернутся к своим персонажам — Гене и Даше Букиным.

В продолжении популярного сериала нулевых «Счастливы вместе» будет показана жизнь семьи Букиных спустя 20 лет. Виктор Логинов признался, что его часто спрашивали о том, каким бы был его герой сегодня. По словам 48-летнего актера, на протяжении десяти лет он думал, что снова увидеть Букиных на экране невозможно.

«По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась, ведь зрители этого так ждали! Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная — в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная — как и наши герои», — отметил Логинов.

В новом сериале также снимутся Дарья Сагалова и Александр Якин, которые играют детей главных героев — Светку и Ромку.