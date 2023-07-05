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5 июля 2023, новость

Букины возвращаются: ТНТ объявил о перезапуске «Счастливы вместе»

Виктор Логинов и Наталья Бочкарева вернутся к своим образам из популярного ситкома
Счастливы вместе

В новом телесезоне ТНТ покажет сериал «Букины», который будет состоять из десяти эпизодов. Актеры Виктор Логинов и Наталья Бочкарева вернутся к своим персонажам — Гене и Даше Букиным.

В продолжении популярного сериала нулевых «Счастливы вместе» будет показана жизнь семьи Букиных спустя 20 лет. Виктор Логинов признался, что его часто спрашивали о том, каким бы был его герой сегодня. По словам 48-летнего актера, на протяжении десяти лет он думал, что снова увидеть Букиных на экране невозможно.

«По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась, ведь зрители этого так ждали! Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная — в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная — как и наши герои», — отметил Логинов.

В новом сериале также снимутся Дарья Сагалова и Александр Якин, которые играют детей главных героев — Светку и Ромку.

Напомним, сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006-го по 2013 год. По сюжету, Гена Букин — продавец обуви, единственный кормилец в семье. Его жена Даша сидит дома и отказывается работать. Вместо этого она целыми днями смотрит сериалы, ходит по магазинам и тратит деньги мужа. Несмотря на то, что супруги часто ссорятся и выясняют отношения, они по-прежнему любят друг друга и счастливы вместе.

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