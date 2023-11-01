Уехавший в США Бурковский сообщил о спектакле со своим участием на Бродвее

Андрей Бурковский | Источник: Legion-Media.ru

Актер Андрей Бурковский пригласил к себе на спектакль на Бродвее на фоне новостей о том, что артист не работает в США. Звезда «Кухни» анонсировал предстоящее мероприятие в своей соцсети.

«Читаю "интервью" моей мамы. Очень смеюсь. Понимаю, что очень скучает. Мама, и я тебя очень люблю. Единственное — интересно, как люди могут воспринимать самое нелепое и неправдоподобное за чистую монету», — добавил актер.

Бурковский посетовал, что распространение злобы «нынче тренд». Он также, пользуясь информационным поводом, заявил, что 12 января состоится первый спектакль с его участием на Бродвее «Наш класс».

«И еще, дорогие журналисты, если вы хотите узнать какую-либо правдивую информацию обо мне, звоните напрямую», — подытожил актер.

Под постом свой комментарий также оставил режиссер Александр Молочников, немногословно написав: «Лучший».

Недавно мать Бурковского заявила, что актер вернется в Россию после обучения в США, а также опровергла сообщения о том, что ее сын снимался в США у эмигрировавшего режиссера Александра Молочникова. Женщина пояснила, что звезда «Медиатора» ни одной копейки не заработал в Америке.