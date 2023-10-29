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29 октября 2023, новость

Мать звезды «Кухни» призналась, что актер уехал в США ради учебы

Мать Бурковского заявила, что сын вернется в Россию
Андрей Бурковский

Мать уехавшего в 2022 году из России в США Андрея Бурковского Людмила заявила в беседе с Regnum, что актер вернется в Россию.

«Андрей уехал учиться на факультете режиссуры. Мне пришлось продать квартиру, чтобы сын там учился и вернулся потом обратно в Россию. Даже не обсуждается, он вернется», — отметила родительница.

Бурковская также опровергла сообщения о том, что ее сын снимался в США у эмигрировавшего режиссера Александра Молочникова. Женщина пояснила, что звезда «Медиатора» ни одной копейки не заработал в Америке.

Ранее издание «Утро.ру» заявило, что актер вернулся в Россию и принял участие в съемках третьего сезона сериала «Медиатор». Вскоре Бурковский опроверг слухи о своем возвращении, опубликовав видео из Нью-Йорка.

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