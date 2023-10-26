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26 октября 2023, новость

Юрий Стоянов рассказал, как привык отдыхать

Актер рассказал о своем необычном увлечении
Юрий Стоянов

Народный артист России Юрий Стоянов признался, что предпочитает отдыхать, занимаясь столярным делом. Его слова передает «Пятый канал».

«Я запираюсь в своей мастерской и там что-то стамесочками колупаю, делаю какие-то кресла, стульчики, столики… И ни о чем в это время не думаю! Оказывается, это тоже отдых — не думать», — заявил актер.

Стоянов пошутил, что во время подобной работы думает только о том, как бы не отрезать себе палец. По словам артиста, большинство предметов, которые он делает, идут на подарки друзьям. У себя дома Стоянов оставил только стол.

«Сейчас начал ножи делать. Не деревянные, настоящие, разрешенные — там очень жесткие ГОСТы есть, какой нож считается небоевым. Вот делаю ножи, по-моему, хороший подарок», — отметил артист.

Недавно Юрий Стоянов извинился за то, что хвалил плохие фильмы. Актер также признался, что недавно исполнилась его давняя мечта — он впервые сыграл в кино с другом и однокурсником Виктором Сухоруковым. Артисты исполнили главные роли в картине «Пять процентов».

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