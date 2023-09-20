Скульптор-монументалист и «классик соцреализма» Николай Фомич Ферапонтов не может похвастаться безгрешной жизнью. Его имя давно позабыто, и он доживает свою старость, перебиваясь случайными заказами. Но знакомство с молодым искусствоведом Мясоедовым, неожиданно появившемся на его пороге, все меняет. В подсобке скульптора он обнаруживает картины, которые немедленно опознает как шедевры изобразительного искусства. Не особо представляя настоящее происхождение полотен, Николай Фомич объявляет себя их автором, что приводит к цепочке увлекательных событий.

«Пять процентов» — авантюрная комедия с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым.