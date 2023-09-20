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Пять процентов

20231 ч. 30 мин.комедия

Сюжет фильма:

Скульптор-монументалист и «классик соцреализма» Николай Фомич Ферапонтов не может похвастаться безгрешной жизнью. Его имя давно позабыто, и он доживает свою старость, перебиваясь случайными заказами. Но знакомство с молодым искусствоведом Мясоедовым, неожиданно появившемся на его пороге, все меняет. В подсобке скульптора он обнаруживает картины, которые немедленно опознает как шедевры изобразительного искусства. Не особо представляя настоящее происхождение полотен, Николай Фомич объявляет себя их автором, что приводит к цепочке увлекательных событий.

«Пять процентов» — авантюрная комедия с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым.

Режиссер
Дмитрий Светозаров
В ролях
Юрий Стоянов, Виктор Сухоруков, Юрий Кузнецов, Ирина Цветкова, Анна Захарова, Николай Смирнов, Андрей Мокеев, Наталья Парашкина, Эра Зиганшина, Дмитрий Лысенков, Анастасия Филиппова
Страна
Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер
Кадры21
21
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