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26 октября 2023, новость

41-летняя Марина Александрова показала откровенное фото в саду

Актриса призналась, что скучает по лету

Марина Александрова опубликовала новое фото, которое было сделано в саду. На нем 41-летняя актриса запечатлена обнаженной и прикрывающейся белоснежной простыней.

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«Закачаю музыку лета, запасусь книгами о путешествиях, сарафаны не спрячу, земляничное варенье буду сладостно есть по утрам, а веточку лаванды положу под подушку, и лето будет ближе, и радости больше… Она должна быть всегда, даже в самый серый день!» — подписала снимок звезда сериала «Екатерина».

Поклонники восхитились красотой актрисы и признались, что очень любят ее фотосессии. 

Марина Александрова — российская актриса, известная по таким проектам, как «Мосгаз», «Рожденная звездой» и другим.

Ранее актриса иронично высказалась по поводу выхода исторического фильма «Императрицы» с Юлией Пересильд в главной роли.

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