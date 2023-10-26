41-летняя Марина Александрова показала откровенное фото в саду

Марина Александрова опубликовала новое фото, которое было сделано в саду. На нем 41-летняя актриса запечатлена обнаженной и прикрывающейся белоснежной простыней.
«Закачаю музыку лета, запасусь книгами о путешествиях, сарафаны не спрячу, земляничное варенье буду сладостно есть по утрам, а веточку лаванды положу под подушку, и лето будет ближе, и радости больше… Она должна быть всегда, даже в самый серый день!» — подписала снимок звезда сериала «Екатерина».
Поклонники восхитились красотой актрисы и признались, что очень любят ее фотосессии.
Марина Александрова — российская актриса, известная по таким проектам, как «Мосгаз», «Рожденная звездой» и другим.
Ранее актриса иронично высказалась по поводу выхода исторического фильма «Императрицы» с Юлией Пересильд в главной роли.