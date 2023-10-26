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26 октября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Вдова Караченцова продает его квартиру в Москве за 300 млн рублей

Деньги от продажи недвижимости Людмила Поргина планирует вложить в создание музея в честь артиста
Николай Караченцов и Людмила Поргина | Источник: Starface

Людмила Поргина в интервью «Комсомольской правде» рассказала, что решила продать четырехкомнатную квартиру на улице Шведский тупик в Москве, которую ее муж, советский актер Николай Караченцов, получил от правительства за несколько лет до аварии. За недвижимость она намерена получить примерно 300 миллионов рублей. По словам 74-летней актрисы, она планирует открыть музей в честь мужа на их даче в поселке Валентиновка.

«У нас на даче 60 соток, места для нового дома хватит. Уже готов архитектурный план музея, я потихоньку перевожу на дачу вещи мужа и нашу с ним любимую антикварную мебель в стиле модерн. Когда мы заехали в эту квартиру, мы закупили туда много редкой мебели — тумбочки, люстры, комоды, вазы, скульптуры. Все переедет на дачу, в музей», — отметила Людмила Андреевна.

По мнению артистки, на создание музея может понадобиться около 30 миллионов рублей. Сейчас она сама живет на даче с кошами, собаками и попугаем.

Также Людмила Андреевна призналась, что у нее много поклонников, которые зовут ее замуж, но она предана Николаю Петровичу, с которым прожила в браке 45 лет. Актриса отметила, что, как только увидела его, сразу поняла, что он тот, кого она искала. Хотя на момент знакомства Поргина состояла во втором браке.

«У меня эти 45 лет промчались как один день. С Колей никогда не было скучно. Я в жизни никогда грубого слова от него не слышала — ни крика, ни вопля. Только: любимая, дорогая, солнце мое, девонька. И последние слова, он уже выдыхал, сказать уже не мог: обожаемая», — призналась актриса.

Напомним, Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года. Народный артист РСФСР знаком зрителям по таким картинам, как «Белые Росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Ловушка для одинокого мужчины», а также по главной роли в рок-опере «Юнона и Авось», которая долгие годы шла на сцене «Ленкома».

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