Пересильд с дочками и Тройником представила фильм «Императрицы»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера художественно-документального фильма «Императрицы» режиссера Андрея Кравчука. Картина создана в рамках цикла исторических проектов «Русь» и является продолжением фильма «Петр I. Последний царь и первый император».
Одними из первых на красной дорожке появились Юлия Пересильд, исполнительница роли Елизаветы Петровны, и ее дочь Мария, которая сыграла императрицу в детстве. 39-летняя актриса рассказала, что не пересекалась с наследницей на съемочной площадке, так как они были задействованы в разных сценах.
Пересильд призналась, что не сразу приняла предложение создателей проекта, так как всего за месяц нужно было подготовиться к съемкам в исторической ленте. Однако режиссер уговорил ее, и теперь актриса не жалеет, что смогла показать, какой при жизни была великая императрица.
«Мы снимали в невероятно красивых локациях с участием огромного количества актеров массовых сцен. Было радостно, светло, и осталось какое-то невероятно приятное послевкусие от нашей команды и от того, как мы усердно работали. Впечатление от проекта останется такое: его не могло не быть в моей биографии», — высказалась актриса.
В этот вечер Пересильд пришли поддержать ее возлюбленный, актер Михаил Тройник, и старшая дочь, актриса Анна Пересильд.
Премьеру также посетили режиссер Андрей Кравчук, Анна Уколова, сыгравшая Анну Иоанновну, Ксения Утехина, исполнившая роль Екатерины I, а также звездные гости, среди которых были Тина Канделаки, Эвелина Бледанс, Тимур Родригез, Елизавета Моряк, Вячеслав Манучаров, Елена Борщева, Анна Котова, Люся Чеботина (она исполнила песню «Императрица», вошедшую в саундтрек фильма) и многие другие.
В центре сюжета — эпоха дворцовых переворотов, в результате которых к власти приходят великие женщины: Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна. Последней придется долгие годы ждать, прежде чем она взойдет на престол в результате очередного переворота. Она продолжит путь отца и сделает Российскую империю еще более сильной державой.
В широкий прокат фильм «Императрицы» выходит 26 октября.