Наверх
23 октября 2023, новость

Прилучный признался, что не любит смотреть фильмы со своим участием

Актера в шоу Павла Воли поддержала жена Зепюр Брутян
Павел Прилучный

Павел Прилучный стал гостем нового выпуска программы «Шоу Воли» и в беседе с ведущим Павлом Волей откровенно ответил на вопросы о своей профессиональной деятельности.

В частности, он рассказал, как на самом деле снимаются постельные сцены. 35-летний актер подчеркнул, что такая работа невозможна без юмора: «Всегда это юмор, всегда это какие-то шутки. Ну, потому что это невозможно. Стоит 50 человек в одной комнате и смотрит на это».

Напарник Воли, юморист Илья Соболев, поинтересовался, репетирует ли Прилучный такие сцены заранее, на что тот ответил, что он уже не в том возрасте и статусе, чтобы этим заниматься.

Также актер раскрыл интересные детали создания комедии «Вася не в себе», где его герой, недолюбливавший гастарбайтеров, после аварии сам стал одним из них. Звезда сериала «Мажор» отметил, что всегда старается выполнять все трюки сам, и этот проект не стал исключением.

«У меня принцип такой: все трюки, которые я делаю в кино, я делаю сам. Мне интересно и для себя, и группа по-другому у с тобой общается — уважение к тебе», — признался Прилучный.

В одной из сцен автомобиль главного героя падает в Москву-реку. Прилучный сообщил, что машину опускали в воду на специальных тросах.

Кроме того, актер рассказал, что не любит смотреть проекты со своим участием, потому что каждый раз ему кажется, что он сыграл недостаточно хорошо. Однако, как признался Прилучный, после выхода новой работы он понимает, что растет профессионально.

В «Шоу Воли» актер пришел вместе с супругой, актрисой Зепюр Брутян, из зала ответившей, в свою очередь, на вопросы о личной жизни, в том числе о том, как муж помогает ей воспитывать сына Микаэля, который родился весной этого года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Илья Соболев
Павел Прилучный
Кристина Асмус призналась, что хотела увеличить губы для роли
Мажор
Шоу Воли
Люся Чеботина снялась в сериале в необычном образе
Вася не в себе
Зепюр Брутян
Прилучный показал, как отдыхает с Брутян на море
Павел Воля
Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам: первые кадры с площадки
Сергей Безруков поймал 17 рыб вместе с массовкой на съемках
Прилучный, Куркова, Розанова снялись в продолжении сериала
Павел Прилучный рассказал об экстремальных съемках
Садальский рассказал, как актеры помогают себе заплакать в кадре
Снигирь танцует танго в новом сериале Тодоровского: первые кадры
Актер ни разу не моргнул на съемках фильма известного режиссера
Дочь Захарова вспомнила, как Абдулов напугал ее на съемках
Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»
Никита Ефремов играет Соловья-Разбойника: первые кадры
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»
Ходченкова играет 17-летнюю девушку в новом фильме: первые кадры
Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе
Прилучный с Брутян, Бледанс, Безрукова на премьере фильма
Ирина Безрукова напугала поклонников фото со съемок фильма
Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра»
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»
Волочкова рассказала о поцелуях с Джимом Керри и любви к Шаляпину
Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене
Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»
Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото
Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»
Климова вернулась к съемкам популярного сериала: первые кадры
Куценко появится в новой роли с длинными волосами: первые фото
Недавно женившийся Петров пришел в шоу Воли
Появились первые кадры с Дарьей Сагаловой со съемок «Букиных»
Звезда «Сватов» рассказала о влюбленности в Федора Добронравова
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото
Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
Сериалы «Мажор» и «Метод» получат продолжения
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино
«Я не имела права голоса»: Гузеева вспомнила съемки с Гурченко
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Кристина Асмус показала себя в свадебном платье
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Новые трейлеры
Холоп 2
Трейлер
Солтберн
Трейлер (англ.)
Цикады
Трейлер
Слово пацана. Кровь на асфальте
Трейлер
Каникулы
Трейлер
Три мушкетера: Миледи
Трейлер (фр., англ.суб.)
Убийцы цветочной луны
Трейлер №3 (англ.)
Наполеон
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь