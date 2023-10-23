Прилучный признался, что не любит смотреть фильмы со своим участием

Павел Прилучный

Павел Прилучный стал гостем нового выпуска программы «Шоу Воли» и в беседе с ведущим Павлом Волей откровенно ответил на вопросы о своей профессиональной деятельности.

В частности, он рассказал, как на самом деле снимаются постельные сцены. 35-летний актер подчеркнул, что такая работа невозможна без юмора: «Всегда это юмор, всегда это какие-то шутки. Ну, потому что это невозможно. Стоит 50 человек в одной комнате и смотрит на это».

Напарник Воли, юморист Илья Соболев, поинтересовался, репетирует ли Прилучный такие сцены заранее, на что тот ответил, что он уже не в том возрасте и статусе, чтобы этим заниматься.

Также актер раскрыл интересные детали создания комедии «Вася не в себе», где его герой, недолюбливавший гастарбайтеров, после аварии сам стал одним из них. Звезда сериала «Мажор» отметил, что всегда старается выполнять все трюки сам, и этот проект не стал исключением.

«У меня принцип такой: все трюки, которые я делаю в кино, я делаю сам. Мне интересно и для себя, и группа по-другому у с тобой общается — уважение к тебе», — признался Прилучный.

В одной из сцен автомобиль главного героя падает в Москву-реку. Прилучный сообщил, что машину опускали в воду на специальных тросах.

Кроме того, актер рассказал, что не любит смотреть проекты со своим участием, потому что каждый раз ему кажется, что он сыграл недостаточно хорошо. Однако, как признался Прилучный, после выхода новой работы он понимает, что растет профессионально.