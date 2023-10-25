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25 октября 2023, статьяОбзоры

От «Титаника» до «Хатико»: нейросеть показала счастливые финалы культовых фильмов

На кадрах альтернативных концовок Джек обнимает Роуз, Хатико не расстается с любимым хозяином, а Леона и Матильду ждут новые приключения

Не все хорошие фильмы заканчиваются хэппи-эндом — порой кажется, что режиссеры специально рвут наши сердца на кусочки и выжимают литры слез душераздирающими развязками. Такими, как, например, у фильмов «Титаник», «Хатико: Самый верный друг» или «Зеленая миля».

Положить конец этой несправедливости решил пользователь соцсети с ником @teginart, который с помощью нейросети создал кадры альтернативных финалов для нескольких культовых фильмов. Получилось трогательно и душевно.

Так, новый финал «Титаника» Джеймса Кэмерона дает Джеку Доусону (Леонардо ДиКаприо) шанс на спасение. И правда, пусть он окажется в шлюпке, живым и невредимым, в обнимку со своей возлюбленной Роуз (Кейт Уинслет). Хотя научные эксперименты, увы, доказывают, что Джек не смог бы выжить. Подробнее об этом читайте в нашем материале, посвященном «Титанику».

А вот так выглядит добрый финал «Хатико». Профессор Паркер Уилсон (Ричард Гир) жив и здоров. А его верному псу породы акита-ину не пришлось мерзнуть и волноваться в ожидании любимого хозяина.

В альтернативной развязке персонаж «Зеленой мили», огромный добряк Джон Коффи (Майкл Кларк Дункан), не томится в тюрьме из-за ложного обвинения. И смотрите, ему все-таки удалось воскресить двух девочек!

В счастливом финале «Леона» Люка Бессона вся троица в сборе: мрачный киллер (Жан Рено), повзрослевшая Матильда (Натали Портман) и сочная аглаонема.

В новой развязке «Форреста Гампа» на пробежку вышел не только герой Тома Хэнкса, но и его сынишка, а также любимая (и живая!) Дженни (Робин Райт).

Герой Роберто Бениньи ухитрился сбежать из концлагеря и оказаться на свободе вместе с женой и сыном. На их лицах написано: «Жизнь прекрасна»!

В альтернативной счастливой кинореальности полководец Максимус (Рассел Кроу) из «Гладиатора» и его семья отправились не в загробный мир, а в турпоход.

Идиллия из альтернативных «Звездных войн»: папа Энакин Скайуокер, мама Падме Амидала и их сын Люк.

Джесси Пинкман (Аарон Пол) из сериала «Во все тяжкие» перешел на здоровый образ жизни и сделал предложение Джейн (Кристен Риттер). Как вам такое?

А вот и гуманная концовка фильма «Я — легенда». У картины и в самом деле имеются два финала: зрительский и в режиссерской версии. В одном случае герой Уилла Смита погибает, в другом остается в живых, что и проиллюстрировала нейросеть. Кстати, известно, что планируется сиквел картины с участием Смита, а значит, он все-таки выживает.

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Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Кейт Уинслет
Kate Winslet
Натали Портман
Natalie Portman
Форрест Гамп
Титаник
Жан Рено
Jean Reno
Я — легенда
Жизнь прекрасна
Хатико: Самый верный друг
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