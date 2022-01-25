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25 января 2022, новость

«Самый внимательный»: Асмус рассказала о съемках с Козловским

Актриса намекнула на совместный проект

Кристина Асмус опубликовала в инстаграме совместное фото с Данилой Козловским, в подписи к которому не только поздравила коллегу с премьерой его первого сериала «Карамора», но и поделилась подробностями о работе с актером на съемочной площадке.

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«Я мечтала поработать с Даней. И вот в июне мне говорят, что у меня будут пробы с ним», — поделилась актриса. Как призналась Асмус, отправляясь на пробы, она нервничала, но, как выяснилось, зря: «Данила Козловский очень интеллигентный мужчина. Настоящий джентльмен! Самый внимательный и переживающий за партнера коллега в моей жизни».

Подробности о совместном проекте она пообещала раскрыть позже. Однако скорее всего речь идет о сериале Ивана И. Твердовского «Люся», главную роль в котором исполняет Козловский. На это указывает и кадр с актерами, опубликованный в инстаграме режиссера.

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По сюжету, главный герой Сеня — создатель умной колонки Люси. Чтобы сделать свое детище максимально человечным, Сеня ведет с ней разговоры о личном: рассказывает о своей семье и отношениях с окружающими. Вскоре Люся перестает быть просто голосовым помощником и становится единственной, с кем герой может поделиться своими чувствами и мыслями.

Выход сериала «Люся» намечен на 2022 год, точная дата пока неизвестна.

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