Кристина Асмус рассказала, что раздражает ее в коллегах

Кристина Асмус | Источник: Алексей Молчановский

Кристина Асмус опубликовала в своем микроблоге пост, в котором призналась, что очень сильно устала, и перечислила то, что раздражает ее в работе. В частности, 35-летняя актриса отметила, что ей не нравится, когда партнеры по съемкам пренебрегают личной гигиеной и относятся к работе спустя рукава.

«Я лютую от выработки 10 минут в день, не люблю репетиции-съемки и когда в унизительных историях киношники называют конкретные фамилии. Ну и когда партнеры не учат текст или зубы не чистят перед поцелуем в кадре», — заявила звезда фильма «Булки».

Асмус подчеркнула, что не терпит халтуры, не воспринимает всерьез актеров без профессионального образования, а больше всего ей не нравятся ночные смены: «По мне уж лучше сложнейший монолог с истериками в 8 утра, а не вот это вот все».