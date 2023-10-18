Кожевникова, Чадов и другие звезды на премьере новой киносказки

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского. Кинолента была создана по мотивам знаменитой русской сказки о Емеле и волшебной Щуке, которая исполняла его желания.
Картину представили исполнители главных ролей Мила Ершова, Роман Мадянов, Агриппина Стеклова. Последняя в этот вечер пришла с отцом, актером Владимиром Стекловым, который также вывел в свет свою пятилетнюю дочь Арину.
Премьера не обошлась без Никиты Кологривого. В этот вечер исполнителя главной роли пришла поддержать семья — жена, актриса Александра Питиримова, и двухлетняя дочь Есения.
Александр Войтинский, представляя фильм, отметил, что «По щучьему велению» — это великая сказка, с которой знаком каждый русский человек. Ведь многие, в том числе и сам режиссер, мечтают, чтобы дела решались сами собой, а желания исполнялись без особых усилий.
По сюжету, Емеля, сын кузнеца, случайно ловит волшебную Щуку, которая готова выполнить любые его три желания, если он ее отпустит. Первые два герой тратит необдуманно, а третье желание решает приберечь для чего-то более важного. Даже добиться внимания царской дочери он наконец-то решает своими силами. Борясь за ее сердце и желая стать ее мужем, Емеля совершает подвиги, которые другим не под силу.
Все это время рядом с Емелей находится прекрасная девушка Василиса, та самая волшебная Щука. Ему предстоит пройти через многие испытания и понять, кого же он любит на самом деле.
Звездными гостями премьеры стали Петр Буслов, Алексей Чадов, Клим Шипенко, Марьяна Спивак, Антон и Дарья Златопольские, Алексей Учитель, Никита Тарасов, Елена Захарова, Мария Кожевникова и другие.
В широкий прокат фильм «По щучьему велению» выходит 26 октября.