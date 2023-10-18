Кожевникова, Чадов и другие звезды на премьере новой киносказки

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В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского. Кинолента была создана по мотивам знаменитой русской сказки о Емеле и волшебной Щуке, которая исполняла его желания.

Премьера не обошлась без Никиты Кологривого. В этот вечер исполнителя главной роли пришла поддержать семья — жена, актриса Александра Питиримова, и двухлетняя дочь Есения.

Александр Войтинский, представляя фильм, отметил, что «По щучьему велению» — это великая сказка, с которой знаком каждый русский человек. Ведь многие, в том числе и сам режиссер, мечтают, чтобы дела решались сами собой, а желания исполнялись без особых усилий.

По сюжету, Емеля, сын кузнеца, случайно ловит волшебную Щуку, которая готова выполнить любые его три желания, если он ее отпустит. Первые два герой тратит необдуманно, а третье желание решает приберечь для чего-то более важного. Даже добиться внимания царской дочери он наконец-то решает своими силами. Борясь за ее сердце и желая стать ее мужем, Емеля совершает подвиги, которые другим не под силу.

Все это время рядом с Емелей находится прекрасная девушка Василиса, та самая волшебная Щука. Ему предстоит пройти через многие испытания и понять, кого же он любит на самом деле.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456305438&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.