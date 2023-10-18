Владимир Стеклов посетил премьеру фильма вместе с 5-летней дочерью

Владимир Стеклов посетил премьерный показ фильма «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского. На мероприятие 75-летний актер пришел вместе с пятилетней дочкой Ариной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239739&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда сериала «Кадетство» поддержал на премьере свою старшую наследницу Агриппину Стеклову, которая сыграла в картине умершую жену царя.

Актер вместе с дочками вышел к журналистам и фотографам. Арина пока не привыкла к повышенному вниманию и вспышкам фотокамер, а Агриппина Стеклова советовала сестре улыбаться и позировать фоторепортерам.