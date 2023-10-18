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18 октября 2023, новость

Владимир Стеклов посетил премьеру фильма вместе с 5-летней дочерью

Актер поддержал выход картины «По щучьему велению», в которой снялась его старшая дочь Агриппина

Владимир Стеклов посетил премьерный показ фильма «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского. На мероприятие 75-летний актер пришел вместе с пятилетней дочкой Ариной.

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Звезда сериала «Кадетство» поддержал на премьере свою старшую наследницу Агриппину Стеклову, которая сыграла в картине умершую жену царя.

Актер вместе с дочками вышел к журналистам и фотографам. Арина пока не привыкла к повышенному вниманию и вспышкам фотокамер, а Агриппина Стеклова советовала сестре улыбаться и позировать фоторепортерам.

Напомним, в 2018 году Владимир Стеклов женился в четвертый раз. Его супругой стала Ирина Дерягина, которая младше него на 33 года. В том же году у пары родилась дочь Арина.

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