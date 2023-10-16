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16 октября 2023, новость

Умер Геннадий Гладков

Знаменитый композитор скончался в возрасте 88 лет
Геннадий Гладков | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Народный артист России, советский и российский композитор Геннадий Гладков, автор музыки к более чем 100 фильмам умер в понедельник на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его помощник и менеджер Малик Аминов.

«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», — сказал собеседник агентства.

Геннадий Гладков широко известен в качестве автора музыки для кино. Его первой работой стало музыкальное сопровождение к документальному фильму 1962 года «Тайны минувшего» студии «Центрнаучфильм». Музыка композитора звучит в фильмах «Джентльмены удачи», «Ты — мне, я — тебе», «Точка, точка, запятая…», «Новогодние приключения Маши и Вити», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона», «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан», «Тартюф», «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская», «Человек с бульвара Капуцинов».

Также он написал музыку ко многим популярным мультфильмам. В их числе: «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Голубой щенок». В общей сложности композитор создал музыку к более чем 100 художественным и анимационным картинам, а также фильмам-спектаклям. Последний к настоящему времени фильм с его музыкальным сопровождением — историческая кинолента Василия Ливанова «Медный всадник России».

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