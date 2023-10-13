Пегова, Милославская, внук Алентовой с женой посетили кинопремьеру

По сюжету, молодой алтарник Матвей (Власенко) мечтает стать священником, а для этого ему необходимо в кратчайшие сроки найти невесту и представить ее родителям (Алексей Розин и Ольга Медынич). Отец-священник намерен сделать его настоятелем в новом храме, но для этого он должен жениться на добропорядочной православной девушке. Однако герой влюбляется в дерзкую художницу Агату (Зоидова).