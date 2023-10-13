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13 октября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Пегова, Милославская, внук Алентовой с женой посетили кинопремьеру

Российские знаменитости поддержали выход картины «Страсти по Матвею»
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В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ романтической комедии «Страсти по Матвею», дебютной работы режиссера Сергея Ильина, ученика Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова. Фильм представили исполнители главных ролей — Денис Власенко и Валери Зоидова, а также Тимофей ТрибунцевАнар Халилов, Александр Мизев и Алексей Розин.

По сюжету, молодой алтарник Матвей (Власенко) мечтает стать священником, а для этого ему необходимо в кратчайшие сроки найти невесту и представить ее родителям (Алексей Розин и Ольга Медынич). Отец-священник намерен сделать его настоятелем в новом храме, но для этого он должен жениться на добропорядочной православной девушке. Однако герой влюбляется в дерзкую художницу Агату (Зоидова).

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«Два мира встречаются и создают тем самым какой-то новый объем: Матвей узнает, что такое любить сердцем, а не головой, а Агата видит, что странный мальчик из чуждого ей мира умеет что-то особенное — отдавать, а не брать», — рассказывает режиссер.

В картине также снялись Ольга Бодрова, Михаил Орлов и другие.

Звездными гостями премьеры стали Ирина Пегова, Стася Милославская, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Юлия Барановская, Анфиса Черных, Дмитрий Борисов и многие другие. На красную дорожку вышел также сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина Андрей Гордин вместе с женой Марией Кукушкиной, пара впервые появилась на публике после свадьбы.

В широкий прокат фильм «Страсти по Матвею» выйдет 19 октября.

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Анфиса Черных
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