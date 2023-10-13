Пегова, Милославская, внук Алентовой с женой посетили кинопремьеру

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ романтической комедии «Страсти по Матвею», дебютной работы режиссера Сергея Ильина, ученика Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова. Фильм представили исполнители главных ролей — Денис Власенко и Валери Зоидова, а также Тимофей Трибунцев, Анар Халилов, Александр Мизев и Алексей Розин.
По сюжету, молодой алтарник Матвей (Власенко) мечтает стать священником, а для этого ему необходимо в кратчайшие сроки найти невесту и представить ее родителям (Алексей Розин и Ольга Медынич). Отец-священник намерен сделать его настоятелем в новом храме, но для этого он должен жениться на добропорядочной православной девушке. Однако герой влюбляется в дерзкую художницу Агату (Зоидова).
«Два мира встречаются и создают тем самым какой-то новый объем: Матвей узнает, что такое любить сердцем, а не головой, а Агата видит, что странный мальчик из чуждого ей мира умеет что-то особенное — отдавать, а не брать», — рассказывает режиссер.
В картине также снялись Ольга Бодрова, Михаил Орлов и другие.
Звездными гостями премьеры стали Ирина Пегова, Стася Милославская, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Юлия Барановская, Анфиса Черных, Дмитрий Борисов и многие другие. На красную дорожку вышел также сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина Андрей Гордин вместе с женой Марией Кукушкиной, пара впервые появилась на публике после свадьбы.
В широкий прокат фильм «Страсти по Матвею» выйдет 19 октября.