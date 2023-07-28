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28 июля 2023, новость

Самбурская объяснила свое отсутствие в продолжении «Универа»

Актриса заявила, что за прошедшие с выхода последнего сезона три года ее гонорар должен увеличиться
Настасья Самбурская

Настасья Самбурская ответила на многочисленные вопросы поклонников по поводу ее появления в сиквеле «Универа» — сериале «Универ. 13 лет спустя». Выяснилось, что 36-летняя актриса не появится в проекте из-за того, что не смогла договориться с продюсерами о сумме гонорара.

«Друзья, много вопросов относительно моего дальнейшего участия в проекте “Универ”. Все банально, не смогли договориться о ставке», — призналась Самбурская.

По мнению актрисы, за прошедшие три года с момента выхода последнего сезона гонорар должен увеличиться, но продюсеры с ней в этом не согласны.

В ситкоме «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская сыграла Кристину Соколовскую. Именно эта роль принесла ей широкую известность.

Напомним, ранее стало известно о старте съемок сериала «Универ. 13 лет спустя». В проекте задействованы Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Станислав Ярушин, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская. Также зрители вновь увидят Виталия Гогунского в роли Кузи (Эдуард Кузьмин).

Герой актера вернется в Москву, став успешным бизнесменом, чтобы побороться за сердце Маши Беловой (Анна Хилькевич), с которой у него раньше был роман. Однако все не так просто, ведь сейчас Маша — жена Вали (Александр Мартынов) и мама двоих детей.

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