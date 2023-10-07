Светлаков примеряет усы, вокруг «Гардемаринов» кипят страсти: новости недели

Безруков окунется в мир советского гламура, Бикович станет поп-звездой

Сергей Безруков появится в главной роли в сериале «Первого канала» «Бизон: Дело манекенщицы», выход в эфир запланирован на 9 октября. Герою 49-летнего актера, следователю МУРа майору Бессонову предстоит распутать темные дела, происходящие за блестящим фасадом Дома моделей.

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Действие многосерийного детектива будет происходить в 1974 году, в центре сюжета окажется неожиданная смерть манекенщицы, найденной повешенной в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту. Валерий Тодоровский, генеральный продюсер проекта, отметил, что зрители смогут увидеть советский гламур, который раньше был многим недоступен и скрыт от народа.

А вот сербский актер Милош Бикович снимается в российском сериале «Дайте шоу!» — в роли поп-звезды Кирилла Алексеева. Его героя обвиняют в изнасиловании девушки Веры (Анастасия Красовская), а ее возлюбленный Паша (Олег Савостюк) решает расследовать это дело в студии своего ток-шоу «Правда».

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Интересно, что ради этой роли 35-летнему Биковичу пришлось сменить имидж и перекраситься в блонд. Сериал «Дайте шоу!» выйдет в 2024 году на онлайн-платформе «Иви».

Запуск новых шоу от Светлакова, «Уральских пельменей» и Софьи Эрнст

Софья Эрнст стала автором и креативным продюсером нового проекта «Первого канала» «Играем свадьбу». В программе будут исследоваться обычаи различных регионов России, связанные с этим важным событием, а эксперты поделятся секретами, как сочетать традиции и современность. Первый выпуск будет посвящен свадебным традициям Архангельской области. Премьера «Играем свадьбу» состоится 8 октября.

Сергей Светлаков приступил к съемкам скетч-шоу «Светлаков+» для ТНТ. Шоумен примерит около десятка юмористических образов, среди которых будут как новые, так и известные герои из проекта «Наша Russia», в том числе и диванный критик Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога.

Сергей Светлаков

В новом качестве вернется на СТС команда «Уральских пельменей» — в научно-популярном проекте «Уральские умельцы». Отметим, что в этом году коллектив отмечает 30-летие. Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев и Дмитрий Соколов под руководством актрисы Евы Жук применят свое техническое образование для воссоздания сказочных сюжетов из литературы и на практике проверят реальность их осуществления. Известно, что в программе примут участие сыновья Исаева Савелий и Елисей.

Страсти вокруг новых «Гардемаринов»

5 октября в широкий прокат вышел фильм «Гардемарины 1787. Мир». Ранее в ходе светской премьеры картины произошел инцидент между Светланой Дружининой и Анастасией Макеевой. По словам очевидцев, режиссер оттолкнула актрису на красной дорожке, когда та попыталась ее обнять. Позже Дружинина объяснила, что сделала это не из злого умысла, а из страха, что Макеева может наступить ей на мозоль.

Позже масла в огонь подлил Сергей Жигунов, сыгравший в оригинальных «Гардемаринах» Сергея Белова. В ответ на настойчивые вопросы журналистов о том, что он думает о продолжении знаменитой киносаги, актер заявил, что вообще не думает об этой картине, но считает, что «уважение к зрителю — это умение вовремя остановиться».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355056&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гагарина играет в спин-оффе «Бывших», а Аксенова ее поддерживает

Полина Гагарина приступила к съемкам в сериале «Красные линии», спин-оффе «Бывших», который расскажет историю успеха ее героини, известной писательницы и коуча Елены Берн. Действие в новом проекте будет разворачиваться за три года до финала «Бывших».

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В первый съемочный день поддержать коллегу на площадку приехала Любовь Аксенова, исполнительница главной роли в «Бывших». Актриса призналась: «Такие чувства переживаешь, когда выдаешь свою дочь удачно замуж».

Звезды на премьерах с Прилучным и Мороз

Сюжет сериала строится вокруг бара «Лед», где знакомятся, назначают друг другу свидания и обсуждают свои отношения разные пары. Премьера состоится в «Окко» 12 октября.

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По сюжету, успешный бизнесмен Василий Кузин однажды попадает в аварию и, когда приходит в себя, понимает, что превратился в маленького и упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров, которых он раньше ни во что не ставил. Теперь ему предстоит сделать все возможное, чтобы вернуться к прежней жизни.

В широкий прокат фильм «Вася не в себе» выйдет 12 октября.