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6 октября 2023, новость

Умер российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков

Он был одним из самых востребованных и опытных специалистов и работал над такими фильмами, как «Догма» и «Евротур»
Вячеслав Максаков

Ушел из жизни один из самых опытных и востребованных российских режиссеров озвучивания Вячеслав Максаков, пишет Mash. Ему было 76 лет.

По данным Telegram-канала, в последнее время артист болел бронхитом. Пока предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.

За свою долгую карьеру Максаков поработал над российской озвучкой многих известных фильмов: «Догма», «Кокаин» с Джонни Деппом, «Карты, деньги, два ствола», «Гран Торино», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Евротур», «Фредди против Джейсона», а также мультик «Полярный экспресс» и сотню других кинокартин.

Помимо работы над озвучкой, Вячеслав Захарович снялся в фильмах режиссера Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник».

В начале августа мир российского дубляжа потерял еще одну значимую фигуру. Переводчик фильмов и радиоведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет.

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