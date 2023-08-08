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8 августа 2023, новость

Умер Леонид Володарский. Почему голос переводчика знает каждый житель России?

Легендарный автор культовых переводов «Терминатора» и «Звездных войн» скончался после продолжительной болезни
Леонид Володарский | Источник: PersonaStars

В Москве на 74-м году жизни скончался советский и российский радиоведущий, актер озвучки и легендарный переводчик Леонид Володарский. Он запомнился многим своим необычным голосом, а кассеты с озвученными им фильмами есть дома у каждой российской семьи. О смерти Володарского радиостанции «Говорит Москва» сообщили родственники артиста.

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком», — заявили родные Леонида Володарского.

Легендарный переводчик умер после продолжительной болезни

Родные Леонида Володарского сообщили, что артист умер после продолжительной болезни. По данным Telegram-канала Baza, в последнее время радиоведущий часто болел. 5 августа Володарский почувствовал себя плохо, после чего его госпитализировали. Telegram-канал Mash сообщил, что предварительной причиной смерти легендарного переводчика является сердечная недостаточность.

За что актера озвучки полюбили россияне?

С приходом на советский рынок в конце 1979-х VHS-кассет с видеофильмами Леонид Володарский начал озвучивать множество зарубежных фильмов и анимационных проектов. В юности он дважды ломал нос (авария и драка), из-за чего имел характерные особенности речи. Именно его гнусавым голосом говорили персонажи в зарубежных лентах 1990-х годов, а некоторые из переведенных и озвученных Володарским фраз в дальнейшем уходили в народ и становились крылатыми. По его собственным словам, он перевел более 5000 фильмов.

Володарского полюбили за перевод таких фильмов, как «Терминатор» и «Звездные войны»

Вел программу на радио «Говорит Москва»

В течение последних десяти лет Леонид Володарский работал на радиостанции «Говорит Москва», где вел авторскую радиопрограмму. В ней исследовалась история России советского периода. До этого артист работал на радиостанции «Русская служба новостей» и на радио «Маяк». «Ушел прекрасный человек и большой профессионал. В прямом смысле слова легендарный человек! Будем всегда помнить и гордиться, что работали вместе», — сказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Леонид Володарский | Источник: PersonaStars

Переводил Кинга и Сэлинджера

Леонид Володарский родился в Москве 20 мая 1950 года. Позднее он говорил, что начал учить английский язык в возрасте четырех лет. Он окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Володарский занимался переводами английской и американской художественной литературы. Он считается одним из первых в СССР переводчиков произведений Стивена Кинга, а также переводил книги Джерома Д. Сэлинджера.

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