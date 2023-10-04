Жена Бондаренко не сразу узнала об откровенных сценах с Бузовой

Станислав Бондаренко и Аурика Алехина | Источник: PersonaStars

Жена Станислава Бондаренко Аурика Алехина призналась в беседе с «Пятым каналом», что не сразу узнала о постельных сценах мужа с певицей Ольгой Бузовой.

По словам Алехиной, у них с мужем «нет райдера», что ему нельзя делать. Модель заявила, что поддерживает творчество супруга и не имеет предвзятого отношения к таким сценам.

Однако сама Бузова уверила, что все сцены с поцелуем были согласованы с Алехиной. Артистка также уточнила, что ей было сложно сниматься в подобном.

«Это было правда очень сложно, потому что "на сухую", без бокальчика, в семь утра целоваться не со своим молодым человеком», — пошутила исполнительница.