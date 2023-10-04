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4 октября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Жена Бондаренко не сразу узнала об откровенных сценах с Бузовой

Аурика Алехина подчеркнула, что поддерживает творчество супруга
Станислав Бондаренко и Аурика Алехина | Источник: PersonaStars

Жена Станислава Бондаренко Аурика Алехина призналась в беседе с «Пятым каналом», что не сразу узнала о постельных сценах мужа с певицей Ольгой Бузовой.

По словам Алехиной, у них с мужем «нет райдера», что ему нельзя делать. Модель заявила, что поддерживает творчество супруга и не имеет предвзятого отношения к таким сценам.

Однако сама Бузова уверила, что все сцены с поцелуем были согласованы с Алехиной. Артистка также уточнила, что ей было сложно сниматься в подобном.

«Это было правда очень сложно, потому что "на сухую", без бокальчика, в семь утра целоваться не со своим молодым человеком», — пошутила исполнительница.

Напомним, ранее Бузова показала фото со съемок клипа на новую песню «Позови». На них певица вместе с известным актером Станиславом Бондаренко работает над сценой страстного поцелуя. 

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