Жена Бондаренко не сразу узнала об откровенных сценах с Бузовой

Жена Станислава Бондаренко Аурика Алехина призналась в беседе с «Пятым каналом», что не сразу узнала о постельных сценах мужа с певицей Ольгой Бузовой.
По словам Алехиной, у них с мужем «нет райдера», что ему нельзя делать. Модель заявила, что поддерживает творчество супруга и не имеет предвзятого отношения к таким сценам.
Однако сама Бузова уверила, что все сцены с поцелуем были согласованы с Алехиной. Артистка также уточнила, что ей было сложно сниматься в подобном.
«Это было правда очень сложно, потому что "на сухую", без бокальчика, в семь утра целоваться не со своим молодым человеком», — пошутила исполнительница.
Напомним, ранее Бузова показала фото со съемок клипа на новую песню «Позови». На них певица вместе с известным актером Станиславом Бондаренко работает над сценой страстного поцелуя.