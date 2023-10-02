Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене

Ольга Бузова поделилась новыми фотографиями со съемок клипа на новую песню «Позови». На фото певица вместе с известным актером Станиславом Бондаренко работает над сценой страстного поцелуя.
«Сегодня вечером вы увидите все… Хоть на день, хоть на час #позови…» — подписала звезда кадры.
Это не первое сотрудничество Бузовой и Бондаренко — в начале года они сыграли влюбленную пару в клипе на песню «Верни».
Многие поклонники 38-летнего актера обеспокоились, увидев его в таких сценах с исполнительницей, ведь Бондаренко женат и с супругой Аурикой Алехиной воспитывает двоих детей. Однако актера и певицу связывают исключительно дружеские и рабочие отношения.