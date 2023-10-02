Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене

Ольга Бузова поделилась новыми фотографиями со съемок клипа на новую песню «Позови». На фото певица вместе с известным актером Станиславом Бондаренко работает над сценой страстного поцелуя.

«Сегодня вечером вы увидите все… Хоть на день, хоть на час #позови…» — подписала звезда кадры.

<div id="vk_post_-48064554_29406"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29406", -48064554, 29406, 'Thz0SNvmpM2s5bylwp14fhUkgGY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это не первое сотрудничество Бузовой и Бондаренко — в начале года они сыграли влюбленную пару в клипе на песню «Верни».