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3 октября 2023, новость

Тейлор Свифт заподозрили в съемках в «Дэдпуле 3»

Как сообщается, звезда может исполнить роль мутанта по имени Ослепительная
Тейлор Свифт | Источник: Legion-Media.ru

Американскую певицу Тейлор Свифт заподозрили в участии в съемках фильма «Дэдпул 3» от Marvel Studios. Об этом пишет портал «Канобу».

Отмечается, что слухи о возможном участии артистки в картине появились еще в августе, однако они усилились после того, как режиссер Шон Леви опубликовал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) фото, на котором он стоит в компании актеров фильма и певицы.

По данным источников, Свифт может исполнить роль мутанта по имени Ослепительная. Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Ченнинг Татум может появиться в «Дэдпуле 3». Предполагается, что Татум сыграет Гамбита. Кроме того, ранее стало известно, что актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф исполнит «секретную роль» в фильме «Дэдпул 3» от Marvel Studios.

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